Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του

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Πέθανε σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο 17χρονος μαθητής που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο προαύλιο του σχολείου του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ο μαθητής είχε καταρρεύσει το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν στον χώρο του σχολείου. Το προσωπικό ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, καθώς και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Όταν διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό. Ακολούθησε η πρώτη απινίδωση, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αναζωογόνησης, ο μαθητής ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια παρουσίασε νέα καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και ο γιατρός συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του απινιδωτή μέσα στο ασθενοφόρο.

Η μεταφορά στο Κέντρο Υγείας και οι επτά απινιδώσεις

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο άνοιγε τον δρόμο, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ καθ’ οδόν συνεχιζόταν η προσπάθεια αναζωογόνησης.

Η διαδικασία διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, από το σχολείο έως το ασθενοφόρο και το Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα.