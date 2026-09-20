Σταμάτης Γονίδης: Η έκπληξη της Λένας Ζευγαρά για τα 69α γενέθλιά του στη σκηνή – Δείτε βίντεο

Μια έκπληξη περίμενε τον Σταμάτη Γονίδη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του. Η Λένα Ζευγαρά, με την οποία ξεκίνησε τη φετινή συνεργασία του, εμφανίστηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου με μια τούρτα για τα 69α γενέθλια του τραγουδιστή.

Ο Σταμάτης Γονίδης είχε τα γενέθλιά του στις 16 Σεπτεμβρίου και η συνεργάτιδά του θέλησε να του ευχηθεί μπροστά στο κοινό. Η Λένα Ζευγαρά ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια διώροφη μαύρη τούρτα, στην οποία υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή και η ευχή «Χρόνια πολλά» γραμμένη με μεγάλα χρυσά γράμματα.

Η τραγουδίστρια, μαζί με τους θεατές, τραγούδησε για τα γενέθλια του Σταμάτη Γονίδη και στη συνέχεια τον αγκάλιασε, λέγοντάς του: «Σ’ αγαπώ πολύ».

Ο Σταμάτης Γονίδης την ευχαρίστησε και απευθύνθηκε στο κοινό, ευχόμενος υγεία σε όλους. «Να είστε όλοι καλά, εσύ και όλος ο κόσμος», ανέφερε.

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Όσα είχε πει η Λένα Ζευγαρά για τη συνεργασία τους

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των κοινών εμφανίσεών τους, η Λένα Ζευγαρά είχε μιλήσει για τη συνεργασία της με τον Σταμάτη Γονίδη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη συνύπαρξή τους στη σκηνή, χαρακτηρίζοντας τον Σταμάτη Γονίδη «θρύλο».

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα “Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό”. Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής. Καταρχάς, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί», είχε δηλώσει.