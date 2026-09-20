Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε άγνωστου τύπου πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας – Τι ανακοίνωσε η Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή (20/9) άγνωστου τύπου βλήμα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Η νέα εκτόξευση ακολουθεί προηγούμενες δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς από την Πιονγκγιάνγκ, κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Σεούλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Γενικό Επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε την εκτόξευση προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου, χωρίς να δοθούν άμεσα περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο ή την απόσταση του βλήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πολίτες παρακολουθούν ειδησεογραφική εκπομπή σε σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2026. Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα αρχείου από πυραυλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας. Πηγή: Jung Yeon-Je / AFP.
Πολίτες παρακολουθούν ειδησεογραφική εκπομπή σε σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2026. Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα αρχείου από πυραυλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας. Πηγή: Jung Yeon-Je / AFP.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή (20/9) άγνωστου τύπου βλήμα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.
  • Η νέα εκτόξευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς που πραγματοποίησε η Πιονγκγιάνγκ κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Σεούλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου, προστιθέμενη στη σειρά πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή (20/9) άγνωστου τύπου βλήμα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Η νέα εκτόξευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς που πραγματοποίησε η Πιονγκγιάνγκ κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Σεούλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, το Γενικό Επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου.

«Ο Βορράς εκτόξευσε άγνωστου τύπου βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας την ονομασία με την οποία η Νότια Κορέα αναφέρεται στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο του βλήματος ή την απόσταση που διένυσε.

Είχαν προηγηθεί εκτοξεύσεις κατά τη διάρκεια ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Στα τέλη Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Πιονγκγιάνγκ είχε εκτοξεύσει αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς την ίδια θαλάσσια περιοχή.

Η νέα εκτόξευση προστίθεται στη σειρά πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, με τις νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν προς το παρόν μόνο τον εντοπισμό του βλήματος.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ