Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε άγνωστου τύπου πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας – Τι ανακοίνωσε η Σεούλ

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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή (20/9) άγνωστου τύπου βλήμα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Η νέα εκτόξευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς που πραγματοποίησε η Πιονγκγιάνγκ κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Σεούλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, το Γενικό Επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου.

«Ο Βορράς εκτόξευσε άγνωστου τύπου βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας την ονομασία με την οποία η Νότια Κορέα αναφέρεται στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο του βλήματος ή την απόσταση που διένυσε.

Είχαν προηγηθεί εκτοξεύσεις κατά τη διάρκεια ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Στα τέλη Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Πιονγκγιάνγκ είχε εκτοξεύσει αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς την ίδια θαλάσσια περιοχή.

Η νέα εκτόξευση προστίθεται στη σειρά πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, με τις νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν προς το παρόν μόνο τον εντοπισμό του βλήματος.