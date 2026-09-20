Μαργαρίτα Παπανδρέου: Συλλυπητήρια στον Γιώργο Παπανδρέου από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 11 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ όσων επικοινώνησαν μαζί του ή του απέστειλαν προσωπικά συλλυπητήρια μηνύματα βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Συλλυπητήρια εξέφρασαν επίσης, μέσω μηνυμάτων ή προσωπικής επικοινωνίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, η Λίνα Μενδώνη, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Χάρης Δούκας. Αντίστοιχες επικοινωνίες υπήρξαν από πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό μηνυμάτων από γυναίκες στην Κύπρο και την Τουρκία, οι οποίες αναφέρονται στη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη Δημοκρατία.