Αθήνα: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για αρπαγές αλυσίδων, πορτοφολάδες και ναρκωτικά

Οι διαδοχικές αρπαγές αλυσίδων από πεζές γυναίκες στο κέντρο της Αθήνας και οι συλλήψεις υπόπτων λίγο μετά τις επιθέσεις ή ακόμη και επ’ αυτοφώρω αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη λεγόμενη μικροεγκληματικότητα και τα εγκλήματα του δρόμου στην πρωτεύουσα.

Οι πρόσφατες συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς και εκείνες που είχαν προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα στην Ακρόπολη και την πλατεία Βικτωρίας, εντάσσονται, κατά αρμόδιες αστυνομικές πηγές, σε ειδικά επιχειρησιακά σχέδια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.).

Ο σχεδιασμός βασίζεται στη συνεχή χαρτογράφηση των περιοχών του κέντρου, στη χρήση ευέλικτων ομάδων επέμβασης, στην εμφανή και αφανή αστυνόμευση, στη συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών, στην επικοινωνία με επαγγελματίες, καθώς και στη χρήση drones, τα οποία παρέχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α., της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας συμμετέχουν στο επιχειρησιακό πλέγμα, το οποίο αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες που καταγράφονται κάθε φορά.

Οι αρπαγές αλυσίδων και τα στοιχεία του 2026

Την τρέχουσα περίοδο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που δρουν σε ομάδες και, με τη χρήση βίας, αφαιρούν αλυσίδες από τον λαιμό κυρίως γυναικών που κινούνται πεζή στους δρόμους της Αθήνας.

Κατά τα στοιχεία της Ασφάλειας, οι συλληφθέντες για τέτοιες υποθέσεις είναι στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής.

Μέσα στο 2026, οι περισσότερες αρπαγές αλυσίδων έχουν καταγραφεί στην Ομόνοια, με 37 περιπτώσεις και 17 συλλήψεις. Στον Άγιο Παντελεήμονα καταγράφηκαν 36 περιπτώσεις και συνελήφθησαν 10 άτομα.

Στις περιοχές των Πατησίων και της Ακρόπολης αναφέρθηκαν 23 υποθέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 και 13 συλλήψεις αντίστοιχα. Παράλληλα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών καταγράφηκαν 10 υποθέσεις αρπαγής αλυσίδων και έγιναν 15 συλλήψεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμόζεται 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει χωριστεί σε τομείς βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

Ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι υπηρεσίες προχωρούν σε διαρκή χαρτογράφηση των περιοχών όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα και αξιολογούν τις διαφορετικές ανάγκες αστυνόμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες των πολιτών, τα παράπονα και τα στατιστικά στοιχεία.

«Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία είναι εδώ, αντιδρά και ανταποκρίνεται», τόνισε.

Το συγκεκριμένο σχέδιο διαμορφώθηκε έπειτα από συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τις οποίες εξετάστηκαν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Αθήνα.

Πεζές περιπολίες, ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, drones και ηλεκτρικά οχήματα

Το πλέγμα αστυνόμευσης υλοποιείται από τις ομάδες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, σε συνεργασία με τη Γ.Α.Δ.Α. και την Άμεση Δράση, με ενισχυμένη παρουσία κυρίως σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται με δίκυκλα, ποδήλατα, σκούτερ, συμβατικά οχήματα και μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στο ιστορικό τρίγωνο, όπου το μικρό τους μέγεθος διευκολύνει την πρόσβαση. Παράλληλα, αναπτύσσονται πεζοί αστυνομικοί και ειδικές ομάδες εμφανούς αστυνόμευσης.

Στις δράσεις συμμετέχουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κυρίως της ΔΙ.ΑΣ., στελέχη της Ασφάλειας και ομάδες ΟΠΚΕ, ενώ drones χρησιμοποιούνται για εναέρια επιτήρηση.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν παράλληλα ελέγχους και προσαγωγές, καθώς και παρεμβάσεις σε πλατείες, άλση και άλλους χώρους συγκέντρωσης πολιτών.

Ο πρώτος τομέας του επιχειρησιακού σχεδιασμού καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών περιοχών της Αθήνας και περιλαμβάνει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τον Φιλοπάππου, το ιστορικό κέντρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο, την Πλάκα, τα Αναφιώτικα, το Θησείο, την Αποστόλου Παύλου, την Ακρόπολη, την Ερμού, το Μοναστηράκι και το Ψυρρή.

Οι δυνάμεις που περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν μετά την επίθεση που δέχθηκε τον περασμένο Ιούλιο ζευγάρι τουριστών από τις ΗΠΑ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι περιπολίες καλύπτουν καθημερινά τους δρόμους με αυξημένη τουριστική κίνηση, με στόχο την άμεση επέμβαση σε περιστατικά και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε σημεία όπου ομάδες δραστών ενδέχεται να εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, αναφερόμενος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο δεν παραμένει στατικό, αλλά προσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα, στις πληροφορίες και στις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά. Με βάση την αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις, αξιοποιώντας κάθε φορά τις κατάλληλες αστυνομικές δυνάμεις και συγκροτώντας επιχειρησιακές ομάδες ανάλογα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, με αυξημένες και σύνθετες απαιτήσεις αστυνόμευσης. Το έργο μας είναι δύσκολο και το επιχειρησιακό περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό. Διαθέτουμε, όμως, σημαντικές δυνατότητες, έμπειρο προσωπικό και, κυρίως, τη βούληση να αξιοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο κάθε διαθέσιμο μέσο. Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη. Είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε δραστικά τις εστίες παραβατικότητας, να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τα φαινόμενα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας.

Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με μία μεμονωμένη επιχείρηση. Απαιτεί καθημερινή παρουσία, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, ευελιξία στον σχεδιασμό και άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια».

Οι συλλήψεις στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις πεζές περιπολίες στο ιστορικό κέντρο και ειδικότερα στο Θησείο, το Μοναστηράκι, την Πλάκα και την Ακρόπολη.

Το 2025, οι αστυνομικοί των πεζών περιπολιών προχώρησαν συνολικά σε 520 συλλήψεις, κυρίως για υποθέσεις πορτοφολάδων. Από τους συλληφθέντες, οι 309 ήταν αλλοδαποί και οι 211 ημεδαποί.

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, συνελήφθησαν 237 αλλοδαποί και 197 ημεδαποί.

Επικεφαλής της ειδικής αστυνομικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών είναι ο Αστυνόμος Α΄ Ιωάννης Κωνσταντακάκης. Η ομάδα δρα από το Θησείο και το Μοναστηράκι έως την Πλάκα και την Ακρόπολη, καλύπτοντας παράλληλα το εμπορικό κέντρο.

Οι αστυνομικοί έχουν αναπτύξει άμεση επικοινωνία με τους επαγγελματίες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας μορφής κοινοτικής αστυνόμευσης. Ο Ιωάννης Κωνσταντακάκης τιμήθηκε πρόσφατα από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για την προσφορά του στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε στη συνεργασία της αστυνομίας με τους επαγγελματίες της περιοχής:

«Εμείς κινούμαστε στο εμπορικό κέντρο με πολιτικά ρούχα. Κάθε πρωί θα περάσουμε από τα καταστήματα, θα πούμε την καλημέρα μας και οι καταστηματάρχες θα μας πουν αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε θα χρειαζόταν τη συμβολή μας. Είμαστε μια μικρή ομάδα που ως κύριο στόχο έχουμε την καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Εντοπίζουμε τους δράστες που προσποιούνται τους τουρίστες και, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαιρούν από τους πραγματικούς τουρίστες κινητά, πορτοφόλια, ακόμη και τιμαλφή».

Κατά τον Αστυνόμο Α΄, τους τελευταίους μήνες καταγράφεται μείωση στη δράση των πορτοφολάδων, εξέλιξη την οποία αποδίδει στην αυξημένη αστυνόμευση και στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η ΔΙ.ΑΣ., η ΟΠΚΕ και οι ομάδες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Όπως περιέγραψε, όταν κάποιος καταστηματάρχης αντιληφθεί ύποπτη κίνηση, μπορεί να ενημερώσει μέσω εφαρμογής επικοινωνίας τις αστυνομικές ομάδες, ώστε δυνάμεις να μεταβούν άμεσα στο σημείο για έλεγχο.

«Προσπαθούμε για το καλύτερο και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, γιατί στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τη μικροεγκληματικότητα και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας», τόνισε.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και κυρίως οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 310 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας για αδικήματα που εντάσσονται στη λεγόμενη μικροεγκληματικότητα, μεταξύ των οποίων κλοπές αλυσίδων, τσαντών και κινητών τηλεφώνων.

Από τις αρχές του 2026 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, οι συλλήψεις για αντίστοιχα αδικήματα ανήλθαν σε 235.

Το σχέδιο για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παραβατικές συμπεριφορές

Ο δεύτερος τομέας του επιχειρησιακού σχεδιασμού αφορά, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση ναρκωτικών, τις συμπλοκές, τις κλοπές από πορτοφολάδες και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς. Οι αστυνομικές παρεμβάσεις επεκτείνονται ακόμη και σε περιστατικά ηχορρύπανσης που επηρεάζουν την καθημερινότητα κατοίκων των περιοχών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες: στην περιοχή της πλατείας Κλαυθμώνος, των Προπυλαίων, του ΕΚΠΑ, της Σανταρόζα και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων· στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας, που περιλαμβάνει το Μεταξουργείο, τον Άγιο Παύλο, την πλατεία Βάθη και τον Κεραμεικό· και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μαζί με την πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Αττικής, την πλατεία Αγίου Νικολάου, την πλατεία Αμερικής, την Κυψέλη και τα Πατήσια.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τις περιοχές όπου συγκεντρώνονται τοξικοεξαρτημένα άτομα και καταγράφεται διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την αποτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων από την ΕΛ.ΑΣ., οι συστηματικοί και επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι φαίνεται να έχουν περιορίσει ορισμένες από τις παλαιότερες πολυμελείς «πιάτσες» ναρκωτικών, όπως εκείνες στην πλατεία Δικαστηρίων και την πλατεία Κλαυθμώνος.

Η αστυνομία εκτιμά ακόμη ότι η αυξημένη εμφανής παρουσία δυνάμεων λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την επαναδημιουργία τους, στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού που μεταβάλλεται ανάλογα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις, τις καταγγελίες και την καταγραφή της παραβατικότητας.