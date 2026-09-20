Καιρός: Ηλιοφάνεια στα πεδινά και τοπικές βροχές στα ορεινά σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα, Κυριακή, στις περισσότερες πεδινές περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Βροχές αναμένονται στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα και στα Επτάνησα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 14 έως 32 βαθμούς. Στα κεντρικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 32 βαθμούς και στην Πελοπόννησο από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 32 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 28 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.