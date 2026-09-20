Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές αφορούν παροχές, κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Επίσης, θα δοθούν χρήματα για παροχές και εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν χρήματα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους, καθώς και για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελή προγράμματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

– στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 και

– από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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