Αρχαιολογική έκπληξη στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε το πρόσωπο της Ετρούσκικης θεάς Ούνι

Πριν από την ανάδυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ένας άλλος σπουδαίος, γεμάτος μυστήριο πολιτισμός κυριαρχούσε στην ιταλική χερσόνησο: Οι Ετρούσκοι.

Γνωστοί για την προηγμένη τέχνη τους, τις βαθιές θρησκευτικές τους παραδόσεις και τον σεβασμό τους προς το θείo, άφησαν πίσω τους μνημεία που συνεχίζουν να εκπλήσσουν τους σύγχρονους ερευνητές.

Στο επίκεντρο του πάνθεου τους βρισκόταν η Ούνι, η υπέρτατη θεά της γονιμότητας, του γάμου και του πεπρωμένου, αντίστοιχη της ρωμαϊκής Γιούνο (Ήρας).

Ένα παράθυρο στον μυστικιστικό κόσμο των Ετρούσκων

Το καλοκαίρι του 2026, η αρχαιολογική σκαπάνη στο περίφημο παραθαλάσσιο ιερό της περιοχής Πύργοι (Pyrgi) πέτυχε μια σπάνια και συγκινητική αποκάλυψη. Ένα πήλινο θραύσμα, θαμμένο για 2.500 χρόνια, ήρθε στο φως για να μας φέρει «πρόσωπο με πρόσωπο» με την ίδια τη θεότητα.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη εύρημα, αλλά για ένα σπάνιο καλλιτεχνικό τεκμήριο που αναδεικνύει το μεγαλείο και την αρχιτεκτονική θρησκευτική διακόσμηση ενός από τα πιο ζωντανά λατρευτικά κέντρα της Μεσογείου.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο αρχαίο ιερό των Πύργων (Pyrgi) στην κεντρική Ιταλία έφεραν στο φως ένα νέο τμήμα αρχιτεκτονικού πήλινου στοιχείου, το οποίο απεικονίζει το πρόσωπο της Ούνι, μίας από τις σημαντικότερες θεές του ετρούσκικου κόσμου.

«Η Ούνι επέστρεψε για να μας κοιτάξει»: Το χρονικό της αποκάλυψης στον Ναό Β

Το θραύσμα ήρθε στο φως στην περιοχή του Ναού Β, όπου φοιτητές και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης επανέλαβαν τις ανασκαφές φέτος. Η τοποθεσία προσδίδει στο εύρημα ιδιαίτερη σημασία: Ο Ναός Β ήταν αφιερωμένος στην Ούνι πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια, μια σύνδεση που έχει καταγραφεί στις περίφημες χρυσές πινακίδες που ανακαλύφθηκαν στους Πύργους τη δεκαετία του 1960.

Το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα ανακοίνωσε την ανακάλυψη με μια απλή φράση: «Σήμερα το πρωί, στους Πύργους, η Ούνι επέστρεψε για να μας κοιτάξει». Το πανεπιστήμιο αναγνώρισε το αντικείμενο ως ένα νέο τμήμα ακροκεράμου (antefix) που φέρει το πρόσωπο της θεάς. Οι ακροκέραμοι ήταν διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που τοποθετούνταν κατά μήκος των άκρων των κεραμοσκεπών σε ελληνικά, ετρούσκικα και ρωμαϊκά κτίρια.

Το μυστικό των χρυσών πινακίδων: Η ιερή συμμαχία Ετρούσκων και Φοινίκων

Συχνά κατασκευασμένοι από πηλό (terracotta), μπορούσαν να φέρουν ανθρώπινα πρόσωπα, θεϊκές μορφές ή άλλες προστατευτικές και συμβολικές απεικονίσεις. Οι ακροκέραμοι με γυναικείες μορφές από τον Ναό Β στους Πύργους ήταν ήδη γνωστοί, γεγονός που καθιστά το νέο αυτό κομμάτι μια προσθήκη σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο αρχιτεκτονικού διακόσμου και όχι την πρώτη αναπαράσταση της Ούνι που εντοπίζεται στον χώρο.

Η σύνδεση μεταξύ του Ναού Β και της Ούνι είναι εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένη χάρη σε τρεις λεπτές χρυσές πινακίδες που ανακαλύφθηκαν στους Πύργους το 1964. Οι δύο φέρουν επιγραφές στα ετρούσκικα και η μία στα φοινικικά, προσφέροντας ένα από τα σημαντικότερα δίγλωσσα γραπτά μνημεία που έχουν διασωθεί από την αρχαία Μεσόγειο.

Οι επιγραφές καταγράφουν μια αφιέρωση που έγινε από τον Θεφάριε Βελιάνας (Thefarie Velianas), τον κυβερνήτη ή ανώτατο άρχοντα της Καίρης (Caere), της ισχυρής ετρούσκικης πόλης που σήμερα είναι γνωστή ως Τσερβέτερι (Cerveteri).

Συνδέουν το ιερό με την Ούνι στο ετρούσκικο κείμενο και με την Αστάρτη στη φοινικική εκδοχή, ενώ ο ίδιος ο Ναός Β χρονολογείται γενικά γύρω στο 510 π.Χ. Οι αυθεντικές πινακίδες φυλάσσονται σήμερα στο Εθνικό Ετρούσκικο Μουσείο της Βίλα Τζούλια στη Ρώμη.

Αρχαιολογικός θησαυρός: Το νέο κομμάτι που συμπληρώνει την ιστορία της Ετρουρίας

Οι αρχαίοι Πύργοι βρίσκονταν στην ακτή του Τυρρηνικού Πελάγους, κοντά στη σημερινή Σάντα Σεβέρα (Santa Severa), και αποτελούσαν ένα από τα επίνεια (λιμάνια) της Καίρης.

Περισσότερα από πενήντα χρόνια ανασκαφών υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα έχουν φέρει στο φως ναούς, ιερά οικοδομήματα και πλούσια αρχιτεκτονικά πήλινα στοιχεία, καθιστώντας το ιερό έναν από τους σημαντικότερους χώρους για την κατανόηση της ετρούσκικης θρησκείας και των πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν πρόσωπο είναι, ως εκ τούτου, ένα ταπεινό αντικείμενο με ένα ασυνήθιστα ακριβές αρχαιολογικό πλαίσιο.

Προέρχεται από τον ίδιο ακριβώς ναό του οποίου οι αρχαίες επιγραφές διασώζουν το όνομα της θεάς την οποία απεικονίζει. Περισσότερα από 2.500 χρόνια αφότου η Ούνι λατρευόταν στους Πύργους, ένα ακόμη κομμάτι της μορφής της αναδύθηκε τώρα από το ιερό που ήταν αφιερωμένο σε αυτήν.