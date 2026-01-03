Η ανακάλυψη που ξανασχεδιάζει τον χάρτη της αρχαιότητας – Τι κρύβουν οι «ανθρωπόμορφες» χάντρες που συνδέονται με την Καρχηδόνα και οι μυστηριώδεις ταφές βρεφών

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο Oluz Höyük της Αμάσειας, στη βορειοκεντρική Τουρκία, έφεραν στο φως σπάνιες αποδείξεις φοινικικής παρουσίας βαθιά στο εσωτερικό της Ανατολίας. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν γυάλινες χάντρες με ανθρώπινα πρόσωπα, που πιστεύεται ότι προέρχονται από την Καρχηδόνα, καθώς και μια ομάδα ταφών βρεφών τοποθετημένων μέσα σε κεραμικά αγγεία.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανακάλυψη αυτή δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχει καταγραφεί προηγουμένως στην περιοχή και ενδέχεται να αντανακλά πολιτισμικές πρακτικές που σχετίζονται με τον ευρύτερο φοινικικό κόσμο. Το Oluz Höyük, όπου οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2007, διατηρεί δέκα στρώματα κατοίκησης που καλύπτουν περίπου 6.500 χρόνια ιστορίας. Η τοποθεσία έχει ήδη αποδώσει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από τη Χετταϊκή, τη Φρυγική και την Περσική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων ανακτορικών δομών και ιερών χώρων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, Καθηγητή Δρ. Şevket Dönmez του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, τα τελευταία ευρήματα προήλθαν από έναν ναό που συνδέεται με την μητέρα θεά Κυβέλη (Kubaba – ταυτίζεται με τη Μητέρα θεά Ρέα) και αποκαλύπτουν σαφείς αρχιτεκτονικές ομοιότητες με αραμαϊκούς και φοινικικούς ναούς της Ανατολικής Μεσογείου.

«Το σχέδιο του ναού δείχνει μια μακριά, στενή, μεγαροειδή διάταξη που μοιάζει πολύ με τα αραμαϊκά-φοινικικά ιερά», εξήγησε ο Dönmez. «Οι Φοίνικες ήταν ένας σημιτικός λαός που ζούσε κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου και αργότερα διέδωσε τον πολιτισμό και τα εμπορικά του δίκτυα σε όλη τη Μεσόγειο. Το να βρίσκουμε ίχνη τους τόσο βαθιά στην Κεντρική Ανατολία είναι πραγματικά αξιοσημείωτο».

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών αντικειμένων είναι μικρές γυάλινες χάντρες με ανθρώπινα πρόσωπα, που συνδέονται υφολογικά με εργαστήρια της φοινικικής πόλης-κράτους της Καρχηδόνας. Τέτοιες χάντρες, που συχνά ερμηνεύονται ως φυλαχτά, ανταλλάσσονταν ευρέως στην αρχαιότητα και είναι εμβληματικές της φοινικικής δεξιοτεχνίας και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας. Η παρουσία τους στο Oluz Höyük υποδηλώνει ότι η τοποθεσία αποτελούσε μέρος εμπορικών οδών μεγάλων αποστάσεων, που κάποτε εκτείνονταν από τον Λεβάντε έως τη Βόρεια Αφρική και πέρα από αυτήν.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ανακάλυψη έως και οκτώ ταφών βρεφών και εμβρύων, τα οποία τοποθετήθηκαν προσεκτικά μέσα σε κεραμικά αγγεία και διατάχθηκαν με συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους σε όλη την έκταση του ιερού χώρου.

«Αυτές οι ταφές βρεφών σε αγγεία δεν μοιάζουν με καμία ταφική πρακτική που έχει καταγραφεί προηγουμένως στην Ανατολία», δήλωσε ο Dönmez. «Η μορφή και η τοποθέτησή τους συνάδουν με τις ταφικές παραδόσεις που γνωρίζουμε από το φοινικικό περιβάλλον». Οι ταφές βρεφών σε αγγεία μαρτυρούνται σε αρκετές φοινικικές τοποθεσίες γύρω από τη Μεσόγειο, όπου έχουν ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους από τους μελετητές – άλλοτε ως ταφικά έθιμα για παιδιά που πέθαναν σε νεαρή ηλικία και άλλοτε ως μέρος τελετουργικών πρακτικών που συνδέονται με θρησκευτικές προσφορές. Στο Oluz Höyük, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ακριβής σημασία των ταφών παραμένει υπό διερεύνηση και θα απαιτηθεί προσεκτική ανθρωπολογική ανάλυση προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Το πλαίσιο των φοινικικών παιδικών ταφών

Στον φοινικικό κόσμο, ορισμένοι ιεροί χώροι -που στη βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά ως περιοχές Τοφέτ (Tophet) – έχουν αποκαλύψει νεκροταφεία που περιέχουν υδρίες ή αγγεία που σχετίζονται με παιδιά και βρέφη. Αν και οι ερμηνείες ποικίλλουν και παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, πολλοί ερευνητές εξετάζουν αυτά τα ευρήματα στο πλαίσιο τελετουργικών, μνημονικών ή αναθηματικών πρακτικών που συνδέονται με τοπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Οι ανακαλύψεις στο Oluz Höyük ενδέχεται να αποτελούν το ανατολικό αντίστοιχο αυτών των γνωστών μεσογειακών παραδειγμάτων, αν και η επιστημονική ομάδα υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε πολιτισμικός παραλληλισμός πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή και επιστημονική τεκμηρίωση.

«Η προκαταρκτική μας εκτίμηση είναι ότι τα αγγεία του Oluz Höyük αντικατοπτρίζουν μια παράδοση οικεία από τους φοινικικούς τελετουργικούς χώρους», σημείωσε ο Dönmez. «Το αν αυτά τα παιδιά αφιερώθηκαν τελετουργικά ή αν πέθαναν από φυσικά αίτια και θάφτηκαν σύμφωνα με μια συγκεκριμένη πολιτισμική πρακτική, μπορεί να διευκρινιστεί μόνο μέσω διεπιστημονικής μελέτης».

«Παράθυρο» στο εμπόριο, τη θρησκεία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές

Τα ευρήματα αυτά εμβαθύνουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που οι φοινικικές κοινότητες αλληλεπιδρούσαν με τις περιοχές της ενδοχώρας. Ιστορικά γνωστοί ως δεινοί ναυτικοί, έμποροι και τεχνίτες, οι Φοίνικες δημιούργησαν δίκτυα που συνέδεαν πόλεις όπως η Τύρος, η Σιδώνα και η Καρχηδόνα με λιμάνια και εμπορικά κέντρα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Η παρουσία εισαγόμενων γυάλινων χαντρών και πολιτισμικά ιδιαίτερων ταφών στο Oluz Höyük υποδηλώνει ότι αυτά τα δίκτυα εκτείνονταν πολύ βαθύτερα στην Ανατολία από ό,τι είχε επιβεβαιωθεί έως τώρα.

Οι αρχαιολόγοι υπογραμμίζουν επίσης τον συμβολικό ρόλο των γυάλινων χαντρών με ανθρώπινα πρόσωπα. Συχνά συνδεδεμένες με προστατευτικές ή απωθητικές (που διώχνουν το κακό) ιδιότητες, αυτές οι χάντρες μπορεί να μεταφέρονταν ως προσωπικά κοσμήματα ή τελετουργικά αντικείμενα. Η ανακάλυψή τους δίπλα στις ταφές σε αγγεία εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τα συστήματα πεποιθήσεων, την ταυτότητα και τη διακίνηση ιδεών, πέρα από τη διακίνηση αγαθών.

Οι ανασκαφές στο Oluz Höyük συνεχίζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας «Κληρονομιά για το Μέλλον», με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Σχεδόν 3.000 αντικείμενα που ήρθαν στο φως στην τοποθεσία έχουν ήδη μεταφερθεί στο Μουσείο της Αμάσειας για συντήρηση και έκθεση, διασφαλίζοντας ότι οι ανακαλύψεις θα είναι προσβάσιμες στους ερευνητές και το κοινό.

Καθώς οι μελέτες προχωρούν, τα ευρήματα του Oluz Höyük υπόσχονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επαναξιολόγηση του πολιτιστικού χάρτη της Ανατολίας κατά την Εποχή του Σιδήρου και της εμβέλειας της φοινικικής επιρροής. Συνδυάζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα, την αρχιτεκτονική ανάλυση και την επικείμενη ανθρωπολογική έρευνα, οι μελετητές ελπίζουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς το εμπόριο, η θρησκεία και οι πολιτιστικές ανταλλαγές διαμόρφωσαν τη ζωή σε αυτή την περιοχή-σταυροδρόμι – όπου, για πρώτη φορά στην Ανατολία, τεκμηριώθηκαν ταφές βρεφών σε αγγεία με σαφείς φοινικικές διασυνδέσεις.