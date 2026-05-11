Ιράν: Η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με «παράδοση» – Επιμένει σε αποζημιώσεις και πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν αναφέρει ότι απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ, επειδή ισοδυναμεί με «παράδοση» κι επέμεινε σε αποζημιώσεις και πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε δημόσια ως «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική προσφορά για τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη ανέφερε ότι η απάντησή της ήταν μια απόρριψη της αμερικάνικης πρότασης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση ως ισοδύναμη με «παράδοση», επιμένοντας αντ’ αυτού σε «πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία επί του Στενού του Ορμούζ, τερματισμό των κυρώσεων και απελευθέρωση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων».

Η ιρανική πρόταση καλεί επίσης τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις και να τερματίσουν το εμπάργκο των ΗΠΑ στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

