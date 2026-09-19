Τυχαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια ανέγερσης πολυκατοικίας – Βρήκαν εργαστήριο 1.800 ετών στο μέγεθος… πολυτελούς έπαυλης

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη στο υπέδαφος της Ελβετίας έρχεται να ρίξει νέο φως στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανική δραστηριότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Εκεί όπου σήμερα υψώνονται σύγχρονες πόλεις, πριν από 1.800 χρόνια χτυπούσε η καρδιά μιας ακμάζουσας οικονομίας. Όλα ξεκίνησαν εντελώς τυχαία, κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση μιας νέας πολυκατοικίας.

Έθεταν τα θεμέλια για ένα νέο συγκρότημα κατοικιών σε μια μικρή ελβετική πόλη, όταν τα κατασκευαστικά συνεργεία έπεσαν πάνω σε κάτι που κανείς δεν περίμενε: Ένα ρωμαϊκό εργοστάσιο σχεδόν 1.800 ετών, θαμμένο σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από μια έπαυλη που οι αρχαιολόγοι γνώριζαν ήδη.

Εργάτες προετοίμαζαν το έδαφος για την ανέγερση ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Λιγκορνέτο (Ligornetto), μια μικρή πόλη στο καντόνι του Τιτσίνο, ακριβώς στα σύνορα με την Ιταλία, όταν έπεσαν πάνω στα ερείπια ενός ρωμαϊκού εργοστασίου που χτίστηκε πριν από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Από τον Ιούνιο του 2026, η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Γραφείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τιτσίνο πραγματοποιεί ανασκαφές σε μια τοποθεσία στην οδό Via Mastri, σε μια περιοχή γνωστή ως Στραμόντε (Stramonte).

Ένα ζωντανό βιοτεχνικό κέντρο δίπλα στα ιταλικά σύνορα

Αυτό που ήρθε στο φως είναι ένα κτίριο του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. που στέγαζε εργαστήρια κατεργασίας σιδήρου και χαλκού, το οποίο βρισκόταν δίπλα σε έναν αρχαίο δρόμο και περιβαλλόταν από εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν για βιοτεχνικές και αγροτικές δραστηριότητες.

Οι αρχές του καντονιού διοργάνωσαν μια ημέρα ανοιχτών θυρών στον αρχαιολογικό χώρο στις 16 Σεπτεμβρίου, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να δουν το εύρημα από κοντά — δείγμα του πόσο σημαντική θεωρείται η ανακάλυψη για την τοπική ιστορία.

Άλλωστε, το Στραμόντε είχε ήδη δώσει «σημάδια» στο παρελθόν ότι κάτι σημαντικό ήταν θαμμένο εκεί.

Σχεδόν χίλια χρόνια αδιάλειπτης κατοίκησης

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσει κανείς για το Στραμόντε είναι ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο εύρημα. Είναι ένα κομμάτι γης όπου οι άνθρωποι ζούσαν, χωρίς διακοπή, για σχεδόν μια χιλιετία.

Τα αρχαιολογικά δεδομένα τεκμηριώνουν μια συνεχή κατοίκηση που ξεκινά από την Εποχή του Σιδήρου, γύρω στον 2ο αιώνα π.Χ., διατρέχει ολόκληρη τη ρωμαϊκή περίοδο και φτάνει μέχρι τον πρώιμο Μεσαίωνα, μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα.

Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, το Λιγκορνέτο και η ευρύτερη περιοχή του Μενδριζιότο (Mendrisiotto) —η επαρχία που καλύπτει το νότιο άκρο του Τιτσίνο, ακριβώς πάνω στα σύνορα με την Ιταλία— βρίσκονταν υπό την επιρροή δύο πόλεων με μεγάλη σημασία για τη βόρεια Ιταλία: του Κόμο και του Μιλάνου.

Αρκετές επιγραφές που είχαν βρεθεί παλαιότερα στο Στάμπιο (Stabio) και στο ίδιο το Λιγκορνέτο επιβεβαιώνουν ότι οι οικογένειες που ζούσαν εδώ είχαν συγγενικούς δεσμούς με ανθρώπους που κατείχαν σημαντικά πολιτικά αξιώματα σε αυτές τις δύο πόλεις.

Δεν επρόκειτο για κάποια απομακρυσμένη γωνιά της αυτοκρατορίας — ήταν μια περιοχή με εξαιρετική συνδεσιμότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κέντρα εξουσίας της περιοχής.

Σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το εργοτάξιο βρίσκεται η ρωμαϊκή έπαυλη του Σαν Πιέτρο ντι Στάμπιο (San Pietro di Stabio), ένα συγκρότημα που ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1936 και ξανά το 2003.

Το αποτύπωμά του —τουλάχιστον 120 επί 90 μέτρα— δίνει μια αίσθηση του πόσο επιβλητικό μπορούσε να είναι ένα πλούσιο αγροτικό κτήμα σε αυτή την περιοχή.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η γη γύρω από αυτή την έπαυλη έχει φέρει στο φως τάφους της Εποχής του Σιδήρου, μια νεκρόπολη, ίχνη μιας λατρείας αφιερωμένης στον Ερμή και, το 1999, τα πλούσια κτερίσματα ενός Λομβαρδού πολεμιστή.

Το Λιγκορνέτο και το Στάμπιο μοιράζονται ουσιαστικά την ίδια αρχαιολογική μνήμη: τάφους, χώρους λατρείας και τώρα, ένα κτίριο αφιερωμένο στη μεταλλουργία. Σε αυτόν τον κατάλογο έρχονται τώρα να προστεθούν πολυάριθμοι λομβαρδικοί τάφοι που βρέθηκαν στο ίδιο το Λιγκορνέτο και χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα μ.Χ. — μια απόδειξη ότι η περιοχή παρέμεινε κατοικημένη πολύ μετά την απώλεια του ελέγχου της περιοχής από τη Ρώμη.

Η εξέλιξη του οικισμού: Από τις ξύλινες καλύβες στα πέτρινα κτίρια των 11 μέτρων

Η ανασκαφή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026, καλύπτει περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα μεταξύ του ρέματος που ρέει παράλληλα με τη σημερινή οδό Via Passeggiata και της οδού Via Mastri.

Τα παλαιότερα ίχνη που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής χρονολογούνται στις τελευταίες δεκαετίες πριν από την εποχή μας και αποτελούνται από υπολείμματα ξύλινων κατασκευών —πιθανότατα ελαφρών ή προσωρινών κτισμάτων. Όλα όμως άλλαξαν τον 2ο αιώνα μ.Χ., όταν το έδαφος ισοπεδώθηκε πλήρως για να ανεγερθεί ένα μεγάλο πέτρινο κτίριο.

Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής έξι δωμάτια από αυτό το οικοδόμημα, σε ένα αποτύπωμα πλάτους περίπου 8 μέτρων και μήκους τουλάχιστον 11 μέτρων. Η κατασκευή συνεχίζεται προς τα δυτικά, πέρα από τα όρια του εργοταξίου, επομένως το πλήρες μέγεθός της παραμένει ακόμη άγνωστο.

Στη νότια πλευρά του κτιρίου, οι ανασκαφείς έχουν αποκαλύψει μια στοά (πορτίκο) πλάτους περίπου 3 μέτρων, ενώ στο πίσω μέρος έχουν καταγράψει δύο δωμάτια επιφάνειας περίπου 16 και 20 τετραγωνικών μέτρων το καθένα.

Μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ., το κτίριο ανακαινίστηκε: υψώθηκαν νέοι μεσοτοιχίες και κατασκευάστηκε μια πλατφόρμα στη στοά με τη χρήση τούβλων που είχαν διασωθεί από προηγούμενη κατασκευή — μια κοινή πρακτική εξοικονόμησης κόστους για την εποχή.

Το τέλος του συγκροτήματος ήρθε απότομα, κάποια στιγμή κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. Μια σφοδρή πυρκαγιά προκάλεσε την κατάρρευση της πλίνθινης οροφής, αφήνοντας πίσω της παχιά στρώματα ξυλάνθρακα, τα οποία οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν στα ανώτερα στρώματα του εδάφους.

Όχι σπίτι, αλλά εργοστάσιο: Η πραγματική ταυτότητα του κτιρίου

Εδώ είναι που το εύρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η νότια στοά έβλεπε σε έναν μικρό δρόμο, αλλά το πίσω μέρος του κτιρίου άνοιγε σε μια ευρεία λωρίδα γης που προοριζόταν για βιοτεχνική και αγροτική δραστηριότητα.

Στην περιοχή αυτή έχουν εντοπιστεί μετακίονες οπές (ίχνη από πασσάλους) —δείγμα ελαφρών κατασκευών ή προσωρινών στεγάστρων, κάτι σαν υπόστεγα— μαζί με ένα μικρό μονοπάτι στρωμένο με επαναχρησιμοποιημένα τούβλα, το οποίο πιθανότατα όριζε τα όρια του οικοπέδου.

Η ακριβής χρήση του κυρίως κτιρίου δεν είναι ακόμα απολύτως ξεκάθαρη, αλλά μια λεπτομέρεια δείχνει ξεκάθαρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: δεν υπάρχει εστία (τζάκι), ούτε καμία από τις άλλες κατασκευές που συναντώνται συνήθως σε ένα σπίτι. Αυτό ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο το κτίριο να λειτουργούσε ως κατοικία.

Αντίθετα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα σκωρίας σιδήρου και υπολειμμάτων κατεργασίας χαλκού στα στρώματα που χρονολογούνται στον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ.

Η σκωρία είναι το κατάλοιπο υλικό που παράγεται κατά την τήξη του σιδηρομεταλλεύματος για τον διαχωρισμό του από τις προσμίξεις, επομένως ο εντοπισμός της σε τέτοιες ποσότητες υποδεικνύει μεταλλουργική δραστηριότητα πραγματικής κλίμακας, η οποία διεξαγόταν πολύ κοντά στην τοποθεσία.

Αυτό που αποκάλυψαν τα κατασκευαστικά συνεργεία στο Λιγκορνέτο δεν μοιάζει με ένα συνηθισμένο ρωμαϊκό σπίτι — μοιάζει με χώρο παραγωγής: ένα είδος βιομηχανικού κτιρίου 1.800 ετών, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την κατεργασία σιδήρου και χαλκού στις παρυφές μιας περιοχής που διέθετε ήδη τουλάχιστον μία μεγάλη αρχοντική έπαυλη σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Τιτσίνο δεν έχει δώσει ακόμη μια οριστική ερμηνεία για το ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου ή για το ποια σχέση —αν υπήρχε— είχε με την κοντινή έπαυλη του Σαν Πιέτρο ντι Στάμπιο (San Pietro di Stabio).

Η ανασκαφή, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το φθινόπωρο, θα χρειαστεί να συμπληρώσει περισσότερα κομμάτια σε ένα παζλ που, προς το παρόν, γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για την καθημερινή ζωή σε αυτή τη γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.