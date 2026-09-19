Έκρηξη βίας στη Χάγη: Συγκρούσεις ακροδεξιών με αστυνομικούς

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Διεθνή Νέα

Πηγή: ANP
Πηγή: ANP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο στη Χάγη μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών.
  • Οι διαδηλωτές φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν αντικείμενα, με την αστυνομία να απαντά με γκλομπ και κανόνια νερού για τη διάλυση της απαγορευμένης πορείας.
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντάβιντ βαν Βέελ, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο στη Χάγη μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα καθώς κι άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκε στους διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσει, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει μια προγραμματισμένη πορεία στην πόλη.

Και κανόνια νερού

Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις και η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντάβιντ βαν Βέελ, έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών». «Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό», τόνισε.

Η συγκέντρωση, που έφερε όνομα “Είμαστε ο Λαός” διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, αλλά οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν την πορεία μετά το ξέσπασμα βίας στο πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.

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