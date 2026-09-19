The Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Γιατί οι κροίσοι του Λονδίνου μετακομίζουν στην Ελλάδα;

Με αιχμή του δόρατος το εμβληματικό έργο της αστικής αναγέννησης στο Ελληνικό —και τον επιβλητικό πύργο «Riviera Tower» να δεσπόζει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα— η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, αναφέρουν οι «Times».

Παράλληλα, ένα στοχευμένο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, η «Golden Visa» και το σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο προσελκύουν πλέον διεθνή hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και δισεκατομμυριούχους από χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο, τοποθετώντας την Αθήνα σε τροχιά ανταγωνισμού με πόλεις όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι, σημειώνουν.

To Ελληνικό

Σε ένα τεράστιο εργοτάξιο στα νότια προάστια της Αθήνας, ο 50όροφος πύργος «Riviera Tower» υψώνεται 200 μέτρα πάνω από το σημείο όπου, για έξι δεκαετίες μέχρι το 2001, βρισκόταν το αεροδρόμιο της πόλης. Ο πύργος, ο οποίος δεν θα φαινόταν καθόλου παράταιρος στο Ντουμπάι, αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου έργου «Ελληνικό», το οποίο, όταν ολοκληρωθεί η τελική του φάση σε σχεδόν μια δεκαετία από τώρα, θα περιλαμβάνει 9.000 κατοικίες, καθώς και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, σχολεία και μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να μετακομίσουν το επόμενο καλοκαίρι.

«Αυτό προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής αναγέννησης που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο επί του χθες», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα εγκαίνια του «The Ellinikon Sports Park». «Γίνεται πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια περιορισμών και αδράνειας».

Όπως σημειώνουν οι «Times», το Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποτελεί σύμβολο της αξιοσημείωτης δεκαετούς μετάβασης της Ελλάδας από τον «άρρωστο της Ευρώπης» σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ. Τα οργανωμένα δημόσια οικονομικά της, με υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα και μειούμενο χρέος, κάνουν τη Βρετανία να ντρέπεται.

Χάρη σε μια σειρά στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων, η χώρα προσελκύει διαχειριστές hedge funds και άλλους μεγάλους επενδυτές από τον χρηματοοικονομικό κόσμο, σε μια προσπάθεια να μιμηθεί την επιτυχία του Μιλάνου ή ακόμα και του Ντουμπάι.

Ο Κρις Ρόκο και τα hedge funds

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν αυτόν το μήνα, σύμφωνα με τις οποίες ο 55χρονος δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, που θεωρείται ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετακόμιζε στην Ελλάδα, αξιοποιήθηκαν από τους επικριτές της βρετανικής κυβέρνησης ως μια ακόμη απόδειξη ότι η προσδοκία για περαιτέρω δυσκολίες στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα επιταχύνει την έξοδο των πλουσίων.

Αντίθετα, για τον Κυριάκος Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αποτέλεσε επιβεβαίωση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία το 2019, με στόχο να καταστήσουν τη χώρα του ελκυστικό προορισμό για τις ξένες επιχειρήσεις — και για όσους τις διευθύνουν.

Ο Ρόκος, ο οποίος διαθέτει καθαρή περιουσία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,96 δισεκατομμύρια λίρες), σύμφωνα με το Bloomberg, και εκτιμάται ότι κατέβαλε 330 εκατομμύρια λίρες σε βρετανικούς φόρους πέρυσι, φαίνεται ότι σχεδιάζει να ανοίξει υποκατάστημα της εταιρείας του, Rokos Capital Management (RCM), στην Αθήνα.

Η αποκάλυψη αυτής της κίνησής του ακολούθησε την είδηση ότι η Millennium Management, ένα hedge fund με έδρα τη Νέα Υόρκη που διαχειρίζεται περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία, ετοιμάζεται επίσης να εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, θα επισκεφτεί το Λονδίνο αυτό το μήνα, γεγονός που τροφοδοτεί εικασίες ότι ενδέχεται να προσπαθεί να πείσει και άλλους ιδιώτες με υψηλή καθαρή περιουσία, ειδικά στον τομέα των hedge funds, να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Αυτό που δημιουργούμε είναι ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο που προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και στελέχη υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους Έλληνες. Θέλουμε να είναι δυνατό να χτίσει κανείς μια διεθνή καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα από την Αθήνα — ώστε το διεθνές κεφάλαιο και το ελληνικό ταλέντο να συναντώνται εδώ».

«Ο Κρις Ρόκος στέλνει το ίδιο μήνυμα επιλέγοντας την Ελλάδα τόσο ως φορολογική κατοικία του όσο και ως έδρα των δραστηριοτήτων της εταιρείας του» πρόσθεσε.

Ο Κρις Ρόκος, ο οποίος ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα δωρίσει 190 εκατομμύρια λίρες στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ για να «ανταποδώσει κάτι στη Βρετανία», φέρεται να μετακομίζει στην Ελλάδα επειδή «τρομοκρατείται» από τον «κίνδυνο εισαγωγής φόρου εξόδου» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους TIMES, εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ισχύουν φέτος, οι επαγγελματίες του επενδυτικού τομέα που μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν να πληρώνουν μόλις 5% επί του «carried interest» — ενός μεριδίου των κερδών που λαμβάνεται ως ανταμοιβή για την απόδοση — ποσοστό που αποτελεί κλάσμα του αντίστοιχου συντελεστή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, με κύρια μεταξύ αυτών το να δαπανά η σχετική ελληνική οντότητα τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη χώρα.

Τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουν πλούσιους στην Ελλάδα

Όπως τονίζουν οι «Times», η Ελλάδα ακολούθησε το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία το 2017 επέτρεψε σε όσους μετακόμιζαν στη χώρα να καταβάλλουν έναν ενιαίο φόρο ύψους 100.000 ευρώ επί όλων των εισοδημάτων από πηγές του εξωτερικού, συμβάλλοντας έτσι στη μετατροπή του Μιλάνου σε «Μέκκα» για πλούσιους αλλοδαπούς και δίνοντας ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της. Ενώ η Ιταλία έχει έκτοτε αυξήσει το ποσό αυτό στα 300.000 ευρώ, η Ελλάδα το έχει αφήσει αμετάβλητο.

Από το 2020, οι ξένοι συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από έναν ενιαίο φόρο 7% επί όλων των εισοδημάτων από πηγές του εξωτερικού για διάστημα έως και 15 ετών. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα «Golden Visa» για πολίτες εκτός ΕΕ, το οποίο χορηγεί άδεια διαμονής σε όσους επενδύουν τουλάχιστον 250.000 έως 800.000 λίρες σε ακίνητο, ανάλογα με τη φύση και την τοποθεσία του.

Η Αθήνα σίγουρα δίνει την αίσθηση ενός πολύ πιο ευχάριστου μέρους σε σύγκριση με πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με τον Ίαν Λέσερ, ειδικό για θέματα Ελλάδας στο German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα από τη δεκαετία του 1980. «Η κατάρρευση είχε πολύ εμφανή επίδραση στον ιστό της πόλης», είπε. «Κενά καταστήματα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, γκράφιτι παντού. Το κέντρο της Αθήνας ήταν ένα μέρος που φαινόταν και έδινε την αίσθηση ενός πολύ πιο άγριου περιβάλλοντος».

«Η ανάπτυξη ήταν μάλλον αργή μέχρι πρόσφατα, αλλά στη συνέχεια επιτάχυνε σημαντικά. Ορισμένοι τομείς της οικονομίας παρουσιάζουν πολύ, πολύ καλή πορεία, και η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη» συνέχισε.

Εκτός από την Ευρώπη, η Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της προς τα νοτιοανατολικά. «Γίνεται λόγος για ένα νέο Βυζάντιο», πρόσθεσε ο Lesser. «Μεγάλο μέρος αυτής της νέας δυναμικής συνδέεται με περιοχές με τις οποίες η Ελλάδα είχε ιστορικά πολύ στενούς δεσμούς».

Αυτό επιβεβαιώνεται από την Henley & Partners, η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό θεμάτων διαμονής και υπηκοότητας για εύπορους. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ραγδαία, καθιστώντας τη χώρα τον δεύτερο πιο δημοφιλή προορισμό μετά το Σεντ Κιτς και Νέβις. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται σε Τούρκους πολίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων για «χρυσές βίζες»

«Η Ελλάδα ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο για την προσοχή των ίδιων οικογενειών με διεθνή κινητικότητα που εξετάζουν προορισμούς όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι», δήλωσε ο Μάριο Ραφαέλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Μερικοί από τους νεοαφιχθέντες ενδέχεται να εγκατασταθούν στο Ελληνικό.

«Το 50% των αγοραστών είναι ντόπιοι, το 20% ελληνίδες της διασποράς και το 30% διεθνείς», δήλωσε ο Ανδρέας Καμπανέλλας, εμπορικός διευθυντής του τμήματος κατοικιών. Οι τυπικοί Βρετανοί αγοραστές, συχνά με παιδιά, εργάζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα ή αναζητούν ένα μέρος όπου μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

«Υπάρχουν άνθρωποι που μετακομίζουν για φορολογικούς λόγους», είπε. «Αρχίζουν να εξετάζουν την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιταλία, και στη συνέχεια την Ελλάδα, και το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι το Ελληνικό».