Στουρνάρας για διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας Moody’s και Scope: «Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναφερόμενος σε συνέντευξή του στο Bloomberg στη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope, τόνισε ότι «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν».

«Πολλοί στο παρελθόν είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Ωστόσο, τώρα η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης, παρατηρείται ραγδαία μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις, αν και χρειάζονται περισσότερες» πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.

Επεσήμανε ακόμη ότι αυτό αποτελεί «ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα». «Αλλά φυσικά απαιτείται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα» κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.