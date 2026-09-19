Στουρνάρας για διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας Moody’s και Scope: «Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα»

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Oικονομία

Γιάννης Στουρνάρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της ΤτΕ, σχολιάζοντας τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope, τόνισε ότι «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα».
  • Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από την ευρωζώνη, καταγράφοντας ραγδαία μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, ενώ πραγματοποιούνται και μεταρρυθμίσεις.
  • Αυτό αποτελεί «ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες», με τον κ. Στουρνάρα να προσθέτει πως «απαιτείται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα».

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Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναφερόμενος σε συνέντευξή του στο Bloomberg στη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope, τόνισε ότι «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν».

«Πολλοί στο παρελθόν είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Ωστόσο, τώρα η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης, παρατηρείται ραγδαία μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις, αν και χρειάζονται περισσότερες» πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.

Επεσήμανε ακόμη ότι αυτό αποτελεί «ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα». «Αλλά φυσικά απαιτείται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα» κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.

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