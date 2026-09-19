Θάνατος Μαζωνάκη: Αποκαλύψεις για τις «μπίζνες ευεξίας» της γιατρού – Το retreat στην Επίδαυρο με… στάση για «καθαρισμό αίματος» στο Κολωνάκι

Καριέρα στη «βιομηχανία» αμφιλεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών με το στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό φαίνεται πως έκανε η γιατρός από το Κολωνάκι, που μαζί με τον σύζυγό της κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκαλύπτει το enikos.gr, είχε στενή συνεργασία με ζευγάρι σαμάνων που οργάνωνε ταξίδια ευεξίας στην Ελλάδα, με εκείνη να αναλαμβάνει το «ιατρικό» σκέλος του «πακέτου διακοπών», το οποίο περιλάμβανε θεραπείες, όπως «καθαρισμό αίματος» στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Το τελευταίο, ήταν στην Επίδαυρο και μάλιστα μόλις λίγες μέρες πριν χάσει τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

της Στεφανίας Κασίμη

Η σχολή Σαμανισμού

Συγκεκριμένα, διοργανώτρια των ταξιδιών εμφανιζόταν μία Σχολή Σύγχρονου Σαμανισμού & Επιστήμης της Θεραπείας, που, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, έχει σκοπό να γεφυρώσει τις αρχαίες σαμανικές παραδόσεις με σύγχρονες ολιστικές πρακτικές, παρέχοντας μια «ολοκληρωμένη διαδρομή για όσους αναζητούν βάθος, διαύγεια και αυθεντική ευθυγράμμιση». Κάθε εμπειρία, -είτε πρόκειται για καταφύγιο ευεξίας (retreat), εκπαίδευση ή πιστοποίηση- είναι σχεδιασμένη ώστε να καλλιεργεί την αυτοκυριαρχία. Σύμφωνα με την περιγραφή, σε συνεργασία δήθεν με τους πρεσβύτερους σαμάνους της κοινότητας Q’ero από το Περού, οι συμμετέχοντες μυούνται σε μια ζωντανή παράδοση θεραπείας, αφύπνισης και ενσώματης σοφίας.

«Με ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία του «Ευ Ζην» -της βέλτιστης δηλαδή διαβίωσης- το έργο μας αντλεί στοιχεία από τις σαμανικές διδασκαλίες και ενσωματώνει διαχρονικές παραδόσεις σοφίας με τη σύγχρονη αντίληψη» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επικεφαλής της σχολής που δηλώνουν ότι κατοικούν πλέον στη χώρα μας και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διδάσκοντας τη γνώση τους για το Tai Chi, τη γιόγκα και τον σαμανισμό, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κόστα Ρίκα, την Ελλάδα, το Περού και την Καραϊβική.

Ο ιδρυτής της σχολής υποστηρίζει -στο βιογραφικό του- ότι το δικό του θεραπευτικό ταξίδι ξεκίνησε μετά τη διάγνωση με καρκίνο σταδίου 4 το 2003, οδηγώντας τον σε ένα βαθύ μονοπάτι θεραπείας και αυτοανακάλυψης. Τότε, όπως περιγράφει οι γιατροί του έδιναν μόλις τρεις μήνες ζωής, οπότε έφυγε από την Ελλάδα και το 2005 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ, όπου αφαιρέθηκε το δεξί του νεφρό. «Στη συνέχεια, ξεκίνησε μια αναζήτηση για να βρει παραδοσιακούς θεραπευτές ιθαγενών φυλών. Η πορεία του τον οδήγησε στο Μεξικό και το Περού. Προς έκπληξή του, οι σαμάνοι που συνάντησε του είπαν ότι δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν οι ίδιοι… αλλά ότι μπορούσαν να τον εκπαιδεύσουν ώστε να γίνει σαμάνος και να θεραπεύσει τον εαυτό του.

Μαθήτευσε δίπλα σε τρεις σαμάνους, οι οποίοι προέρχονταν από γενεαλογικές γραμμές που χρονολογούνται από την εποχή του πολιτισμού των Ίνκας και των σαμάνων του Αμαζονίου. Ζώντας μαζί τους σαν οικογένεια -ενώ παράλληλα μάθαινε, μελετούσε και θεραπευόταν- έλαβε διάφορες μυήσεις, φτάνοντας έως το ανώτατο επίπεδο της παράδοσης των Q’ero» αναφέρει στο βιογραφικό του, σύμφωνα με το οποίο, αφού έλαβε τον τίτλο του «οραματιστή» και την εντολή να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος του πολιτισμού και της θεραπευτικής παράδοσης της φυλής, ίδρυσε τη σχολή και μαζί με τη σύζυγό του, αθλήτρια πολεμικών τεχνών και δασκάλα γιόγκα, διοργανώνοντας retreats σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Το ταξίδι στην «Κοιλάδα του Ιπποκράτη»

Ένα από αυτά τα retreats ιατρικής φροντίδας και χαλάρωσης διοργανώθηκε στην Επίδαυρο, από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, με κόστος 3.400 δολάρια. Διαφημιζόταν ως «ταξίδι βαθιάς θεραπείας» στην «Κοιλάδα του Ιπποκράτη» και στην περιγραφή γίνεται λόγος για «μια προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ιδανική για όσους είναι έτοιμοι να κάνουν μια παύση, επανεκκίνηση και να αφουγκραστούν πραγματικά το σώμα και την ψυχή τους».

Κι αν μέχρι εδώ όλα ακούγονται απλώς… εναλλακτικά, η συνέχεια είναι αποκαλυπτική: «Σε συνεργασία με τη Δρ. Ι. Γ. (σ.σ. την κατηγορούμενη γιατρό), δημιουργούμε ένα καταφύγιο όπου η σύγχρονη ιατρική γνώση συναντά τις αρχαίες θεραπευτικές παραδόσεις -στην ιερή κοιλάδα όπου κάποτε περπάτησε ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της Ιατρικής. Εδώ, η επιστήμη και το πνεύμα δεν είναι διαχωρισμένα. Αποτελούν δύο εκφράσεις της ίδιας θεραπευτικής νοημοσύνης».

Όπως σημειώνεται, στο κόστος – δηλαδή στα 3.400 δολάρια, περιλαμβάνεται η διαμονή, η διατροφή, οι χερσαίες μετακινήσεις, καθώς και οι συνεδρίες yoga και tai chi, όχι όμως η «επίσκεψη στην κλινική της Δρ. Ι.Γ. (Insupheresis) ούτε τυχόν πρόσθετες θεραπείες από εκείνη».

Μάλιστα, από την πλευρά των διοργανωτών υπάρχει και υστερόγραφο για… αποποίηση ευθύνης, καθώς οι επικεφαλής της σχολής διευκρινίζουν ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη «διοργάνωση και τη διευκόλυνση των συνεδριών Tai Chi, των πρακτικών γιόγκα και της διαμονής στον ξενώνα στην Κοιλάδα του Ιπποκράτη στην Επίδαυρο», αλλά όχι για τις ιατρικές υπηρεσίες. Κι αυτό γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο γνώριζαν ή όχι αν ήταν παράνομες οι θεραπείες που εφάρμοζε η προφυλακισμένη γιατρός.

«Όλες οι ιατρικές συμβουλές, θεραπείες, αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε σχετικές υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τη Δρ. Ι.Κ. και την κλινική της εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στη δική της επαγγελματική ευθύνη. Οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την ιατρική φροντίδα, τις κλινικές υπηρεσίες ή την προστασία των δεδομένων υγείας σε σχέση με τις επισκέψεις στη Δρ. Ι.Γ. και την κλινική εμπίπτει αποκλειστικά στη δική της αρμοδιότητα και νομική δικαιοδοσία. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι ιατρικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ευεξίας αποτελούν ξεχωριστές παροχές και αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης διαχείρισης», αναφέρουν.

Αποποίηση ευθύνης από τους διοργανωτές

Είναι αξιοπερίεργο επίσης ότι γίνεται ειδική μνεία στον αμερικανικό νόμο HIPAΑ παρότι η κλινική είναι… στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να διαβεβαιώσουν ότι «όλες οι ιατρικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα υγείας που κοινοποιούνται στη Δρ. Ι. Γ. και την κλινική της είναι εμπιστευτικά και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε άλλη ανάρτηση της σχολής Σαμανισμού, που πλέον έχει διαγραφεί από την ιστοσελίδα, για προφανείς λόγους, όπως και αρκετές φωτογραφίες από παλαιότερες εξορμήσεις της «ομάδας», το εν λόγω ταξίδι διαφημίζεται ως «Epidaurian Longevity Reset» αλλά αφορά τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες.

Και εδώ, στην «καρδιά» του ταξιδιού πλασάρεται η σωματική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική επανεκκίνηση των επισκεπτών, με το παράνομο «φιλτράρισμα» αίματος στο ιατρείο της κατηγορούμενης γιατρού, να παρουσιάζεται ανενδοίαστα στους υποψήφιους πελάτες σχεδόν ως «θαυματουργή» μέθοδος για ολιστική αναζωογόνηση.

Η μέθοδος καθαρισμού του αίματος Inuspheresis

«Η Δρ. Ι.Γ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για βαθιά σωματική αποτοξίνωση μέσω της θεραπείας διήθησης αίματος Inuspheresis. Αυτή η προηγμένη διαδικασία συμβάλλει στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων, παθογόνων μικροοργανισμών, παρασίτων, φυτοφαρμάκων και εκατοντάδων άλλων επιβλαβών ουσιών που μπορούν να συσσωρευτούν στον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου. Απαλλάσσοντας το σώμα από αυτές τις τοξίνες, του δίνεται η δυνατότητα να ανακτήσει τη διαύγεια, να ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειας και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων που συχνά αναπτύσσονται αθόρυβα με τα χρόνια» αναφέρεται απροκάλυπτα.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού και η αναφορά στην αρχαία Ελλάδα

Αφιερωμένη στην ανανέωση του αίματος ήταν η δεύτερη και η τέταρτη μέρα του ταξιδιού, με «εξειδικευμένες θεραπείες καθαρισμού που ενισχύουν την κυτταρική υγεία». Και τις δύο μέρες, οι συμμετέχοντες, μετά την πρωινή πρακτική Tai Chi και Γιόγκα για την τόνωση της κυκλοφορίας και της ροής της ενέργειας, ήταν προγραμματισμένο να μεταβούν για συνεδρία θεραπείας καθαρισμού αίματος στην «κλινική» της γιατρού στην Αθήνα.

«Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η υγεία ξεκινά με την καθαρότητα των εσωτερικών ροών του σώματος. Η σύγχρονη ιατρική κατανοεί πλέον ότι η κυκλοφορία του αίματος είναι πράγματι το κεντρικό ποτάμι της ζωής του σώματος. Μία από τις καινοτόμες θεραπείες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια αυτού του retreat είναι ο θεραπευτικός καθαρισμός του αίματος, η θεραπεία INUSpheresis. Αυτή η ιατρική διαδικασία φιλτράρει το αίμα μέσα από ένα εξειδικευμένο σύστημα που απομακρύνει φλεγμονώδεις ουσίες, τοξίνες, επιβλαβείς πρωτεΐνες και άλλα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας:

Το αίμα αντλείται ήπια από το σώμα

Συγκεκριμένες ουσίες που συνδέονται με φλεγμονές ή τοξικότητα φιλτράρονται και απομακρύνονται

Το καθαρισμένο αίμα επιστρέφει στην κυκλοφορία

Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί το σώμα στην αποκατάσταση της ισορροπίας και στη βελτίωση της κυκλοφορίας, της κυτταρικής ενυδάτωσης και της ζωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτού του retreat, η θεραπεία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία, τη δημιουργία ενός νέου ποταμού ζωής μέσα στο σώμα. Ενός ποταμού που δεν φέρει πλέον τα μοτίβα του παρελθόντος», τονίζεται περιγράφοντας ουσιαστικά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που γινόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ήταν εγκατεστημένα τα παράνομα μηχανήματα.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι οι διοργανωτές επιχειρώντας να προσδώσουν επιστημονικό μανδύα στην εν λόγω ιατρική πράξη, που κανονικά γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, παρουσίαζαν την προφυλακισμένη γιατρό ως «αυθεντία» της «κάθαρσης» με… πλούσιο βιογραφικό.

Αντί επιλόγου λοιπόν: «Η Δρ. Ι.Γ. φέρει εμπειρία άνω των 20 ετών στον ιατρικό τομέα και είναι διευθύντρια της κλινικής Inuspheresis στην Αθήνα. Έχει βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους συνδυάζοντας προηγμένες ιατρικές θεραπείες καθαρισμού, συνειδητή διατροφή και μεταμορφωτικές πρακτικές…»