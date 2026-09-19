Φρέντι Μπελέρης Ήταν άστοχη η αναφορά μου στον Κασιδιάρη, την ανακαλώ

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Την επίμαχη αναφορά του για τον Ηλία Κασιδιάρη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο One, ανακάλεσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, απαντώντας παράλληλα στην κριτική που δέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι συγκεκριμένη διατύπωσή του ήταν λανθασμένη, σημειώνοντας: «Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής του, με αποτέλεσμα, κατά την εκτίμησή του, να διαμορφωθεί διαφορετική εικόνα για όσα υποστήριξε στη συνέντευξη.

«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει», ανέφερε.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Κασιδιάρη»

Ο Φρέντι Μπελέρης επιχείρησε στη συνέχεια να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη, δηλώνοντας ότι δεν τον συνδέει τίποτα με τις πολιτικές θέσεις που εκπροσωπεί.

«Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί», σημείωσε.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ συνέδεσε όσα ανέφερε στη συνέντευξη με τη θέση του υπέρ της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου.

«Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη μέχρι σήμερα πολιτική στάση του, υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες.

«Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια», πρόσθεσε.

Η αναφορά στη Χρυσή Αυγή

Στην ανάρτησή του, ο Φρέντι Μπελέρης έκανε επίσης αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στις ενέργειες που, όπως υποστήριξε, έγιναν κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επί των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη Δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μπορεί η Δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις», ανέφερε.

Ο ευρωβουλευτής έκλεισε την παρέμβασή του επαναλαμβάνοντας: «Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη».

Η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη ακολούθησε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με την οποία το κόμμα ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή για τον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες απόψεις».

Στην ίδια παρέμβασή του, το ΠΑΣΟΚ έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με φερόμενη συνάντηση στελέχους του γραφείου του πρωθυπουργού με τον Γιάννη Κουργιανίδη, επικαλούμενο δημοσιογραφικές πληροφορίες.