Τριαντάφυλλος: «Mέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου»

Για τον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη, τη σχέση που διατηρούν σήμερα ως γονείς, αλλά και για μία γυναίκα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του μίλησε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο που ακολούθησε τη συμμετοχή του στο Survivor, εξηγώντας τη σημασία που είχε τότε για εκείνον η οικογένειά του.

«Όταν χωρίζεις, υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν η συμμετοχή του στο reality επιβίωσης επηρέασε τη σχέση του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, απάντησε: «Τι να σου πω, ρε αγάπη μου; Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα;».

«Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα»

Ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη κοινή ζωή τους και εξήγησε ότι ένας χωρισμός έρχεται όταν, όπως είπε, κάτι στη σχέση έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του.

«Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή, κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα. Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», είπε.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο γονείς παραμένουν κοντά με βασική προτεραιότητα τον γιο τους. «Είμαστε κοντά, το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα», σημείωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά τον χωρισμό τους συνέχισαν για ένα διάστημα να ζουν στο ίδιο σπίτι. «Αν και είχαμε χωρίσει, μείναμε μαζί ακόμα. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα».

Η γυναίκα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μία γυναίκα που του αρέσει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει εάν η μεταξύ τους γνωριμία θα εξελιχθεί σε σχέση.

«Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει».

Καθοριστικό κριτήριο για μία πιθανή νέα σχέση αποτελεί, όπως εξήγησε, η στάση της συντρόφου του απέναντι στον γιο του. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα γνωριμία θα πρέπει να εξελιχθεί με προσοχή και χωρίς βιαστικές κινήσεις.

«Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω».

Όσο για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ο Τριαντάφυλλος ανέφερε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, βρίσκεται «τελείως στα μακρινά σχέδια».