Δόμνα Μιχαηλίδου στον Εθνικό Κήρυκα: «Χτίζουμε τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργούν την οικογένεια και τη ζωή που θέλουν στην Ελλάδα»

Στις πολιτικές για το δημογραφικό, τη στέγαση, τη στήριξη της οικογένειας και την επιστροφή Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό αναφέρεται η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον «Εθνικό Κήρυκα», ενόψει της παρουσίας της στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΗΕ.

Η υπουργός επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί πολιτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, ενώ αναφέρεται στη στήριξη των νέων οικογενειών, στη στεγαστική πολιτική και στο λεγόμενο «brain regain».

Παράλληλα, αναφέρεται στον ρόλο της Ομογένειας, την οποία χαρακτηρίζει σημαντικό πολλαπλασιαστή της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας. Όπως τονίζει, οι νεότερες γενιές των Ελλήνων της Διασποράς πρέπει να μπορούν να βλέπουν τη χώρα όχι μόνο ως τόπο καταγωγής, αλλά και ως επιλογή για σπουδές, εργασία, δημιουργία και ζωή.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον στόχο της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι επιθυμεί να αναδείξει ακόμη μία διάσταση της διεθνούς παρουσίας της χώρας: «τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα απέναντι σε κοινωνικές προκλήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, όπως το δημογραφικό, η στέγαση, η προστασία των παιδιών, τα κοινωνικά δικαιώματα και η ισότητα».

Κατά την παραμονή της στη Νέα Υόρκη θα έχει, μεταξύ άλλων, επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, την Εθνική Φιλόπτωχο, καθώς και συναντήσεις στο Fantis School.

Το σχέδιο για το δημογραφικό και η στήριξη της οικογένειας

Αναφερόμενη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό 2025-2035, η υπουργός σημείωσε ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δράσεις και έχει δεκαετή ορίζοντα εφαρμογής.

«Εμείς χτίζουμε από τώρα τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργούν την οικογένεια και τη ζωή που θέλουν στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της οικογένειας, αναφέρθηκε στην προσχολική φροντίδα και στην κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα και, για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, δεν προβλέπει εισοδηματικό όριο.

Η στεγαστική πολιτική

Για το ζήτημα της κατοικίας, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, η οποία, όπως είπε, περιλαμβάνει 50 μέτρα και πόρους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

«Η στεγαστική πολιτική πρέπει να απαντά ταυτόχρονα σε δύο ανάγκες: να μπορεί το νοικοκυριό να αντέξει το κόστος της κατοικίας και να υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα στην αγορά. Αυτή είναι η λογική της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, με 50 μέτρα και περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ. Και επειδή τα εργαλεία είναι πολλά, τα έχουμε συγκεντρώσει στο stegasi.gov.gr, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να δει εύκολα ποιο μέτρο τον αφορά».

Η επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού και το ReBrain Greece

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στην επιστροφή Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι παρέχονται κίνητρα για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα και υποστηρίζοντας ότι η τάση του brain drain έχει αντιστραφεί.

«Από το 2010 έως το 2024 έφυγαν από τη χώρα περίπου 773.000 Έλληνες και έχουν επιστρέψει περίπου 473.000, δηλαδή σχεδόν έξι στους δέκα. Το 2023 και το 2024 οι επιστροφές ήταν περισσότερες από τις αναχωρήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο ReBrain Greece, το οποίο φέρνει σε επαφή Έλληνες του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης.

Όπως ανέφερε, στη δράση του ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη συμμετείχαν 35 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και περισσότεροι από 1.500 Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ευκαιρίες στη χώρα.