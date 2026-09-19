Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στις θεραπείες: Η Anthropic επενδύει στη βιολογική έρευνα

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Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, δημιούργησε χωρίς δημόσια ανακοίνωση ένα εργαστήριο βιολογίας στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, η εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την AI για την επιτάχυνση της βιολογικής έρευνας και της ανάπτυξης νέων θεραπειών, εξετάζοντας ακόμη και τη δυνατότητα το Claude να καθοδηγεί ρομποτικά συστήματα που εκτελούν πειράματα με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ύπαρξη του εργαστηρίου επιβεβαιώθηκε στο Reuters από δύο πηγές που γνωρίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και από τον επικεφαλής του τομέα βιοεπιστημών της Anthropic, Έρικ Κάουντερερ-Έιμπραμς.

Πρόκειται για εργαστήριο φυσικών πειραμάτων, γνωστό ως wet lab, όπου πραγματοποιούνται εργασίες με πραγματικά βιολογικά υλικά και όχι μόνο υπολογιστικές προσομοιώσεις.

Η Anthropic έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμβάλει στην ανάπτυξη θεραπειών για σπάνιες ασθένειες, ενώ η νέα εγκατάσταση δείχνει ότι η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει μέρος των φιλοδοξιών της από τις οθόνες των υπολογιστών στον πραγματικό κόσμο της βιολογικής έρευνας.

Εκπρόσωπός της διευκρίνισε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο δεν προορίζεται αποκλειστικά για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες που διεξάγονται εκεί.

Από τις υπολογιστικές προσομοιώσεις στα πραγματικά βιολογικά πειράματα

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Κάουντερερ-Έιμπραμς εξήγησε ότι η Anthropic θεωρεί απαραίτητη την επιβεβαίωση των υπολογιστικών ευρημάτων μέσα από πραγματικά εργαστηριακά πειράματα.

«Πιστεύουμε ότι, για να ασχοληθεί κανείς με τη βιολογία, η τελική δοκιμή εξακολουθεί να είναι, και θα παραμείνει για αρκετό καιρό, η πραγματική εργαστηριακή εργασία», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία πραγματοποιεί ήδη τέτοιες εργασίες, ακολουθώντας μια προσέγγιση αντίστοιχη με εκείνη των εταιρειών βιοτεχνολογίας.

Ένα μέρος των πειραμάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Anthropic και ένα άλλο σε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους.

Στόχος είναι η εταιρεία να αποκτήσει άμεση εμπειρία στη βιολογική έρευνα, αλλά και να επιταχύνει διαδικασίες που σήμερα απαιτούν σημαντικό χρόνο και ανθρώπινους πόρους.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πολύ ταχύτερα μόνοι μας», ανέφερε ο επικεφαλής των βιοεπιστημών, εξηγώντας ότι η Anthropic επιδιώκει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα.

Το Claude θα μπορούσε να καθοδηγεί ρομπότ σε εργαστήρια

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του σχεδιασμού της Anthropic αφορά την αυτοματοποίηση των επιστημονικών πειραμάτων.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, η εταιρεία θέλει να εξετάσει μέχρι ποιο σημείο το Claude μπορεί να καθοδηγεί ρομποτικά συστήματα, ώστε να εκτελούν εργαστηριακές διαδικασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Anthropic θεωρεί, ωστόσο, ότι η ανθρώπινη επίβλεψη και συμμετοχή παραμένουν απαραίτητες για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώτα στάδια της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της εργαστηριακής δουλειάς», δήλωσε ο Κάουντερερ-Έιμπραμς.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν τομέα που θα μπορούσε να επιταχύνει ουσιαστικά πολλές διαφορετικές επιστημονικές διαδικασίες.

Τον Αύγουστο, η Anthropic παρουσίασε το Model Hardware Standard, ένα σύστημα που διευκολύνει τη χρήση εξοπλισμού από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τις προσπάθειές της στον τομέα της εργαστηριακής αυτοματοποίησης.

Η προσωπική ιστορία του CEO και η φιλοδοξία για θεραπείες σπάνιων ασθενειών

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, η προσπάθεια έχει και προσωπική διάσταση.

Σε πρόσφατο κείμενό του, ο Αμοντέι αποκάλυψε ότι ο πατέρας του πέθανε από ασθένεια για την οποία βρέθηκε θεραπεία μόλις λίγα χρόνια αργότερα.

Η εμπειρία αυτή συνδέεται με τη φιλοδοξία του να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για την επιτάχυνση της ιατρικής έρευνας.

«Η αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύξει ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο που να ωφελεί τον κόσμο», δήλωσε ο Κάουντερερ-Έιμπραμς.

«Με μεγάλη διαφορά, θεωρούμε ότι η σημαντικότερη ευκαιρία γι’ αυτό βρίσκεται στις βιοεπιστήμες και αυτό αποτελεί το κίνητρο πίσω από όσα κάνουμε», πρόσθεσε.

Η Anthropic είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο την πρόθεσή της να ξεκινήσει προκλινικά ερευνητικά προγράμματα σε τομείς που οι παραδοσιακές φαρμακευτικές εταιρείες δεν θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστικούς από οικονομική άποψη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται παθήσεις για τις οποίες η ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να επιταχύνει την ανάπτυξη σύνθετων μορίων, όπως τα δισθενή και τρισθενή αντισώματα, τα οποία μπορούν να κατευθύνονται σε περισσότερους από έναν στόχους μέσα σε μια πρωτεΐνη ή ένα κύτταρο, ή να δρουν σε διαφορετικούς βιολογικούς στόχους.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιες συγκεκριμένες ασθένειες ερευνά η Anthropic ούτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα προγράμματά της.

Επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων και συνεργασίες με φαρμακευτικούς κολοσσούς

Η Anthropic έχει αρχίσει ήδη να ενισχύει την παρουσία της στον χώρο των βιοεπιστημών.

Τον Ιούνιο παρουσίασε το λογισμικό Claude Science, ενώ στο διοικητικό της συμβούλιο έχει ενταχθεί ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis, Βας Ναρασίμχαν.

Παράλληλα, εξαγόρασε τη νεοφυή εταιρεία Coefficient Bio, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων για τη φαρμακευτική έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εξαγορά πραγματοποιήθηκε έναντι περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές. Η Anthropic επιβεβαίωσε τη συμφωνία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το τίμημα.

Η εταιρεία αναζητά επίσης εξειδικευμένο προσωπικό για την ενίσχυση των εργαστηριακών της δραστηριοτήτων, με αγγελίες που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού, τη λειτουργία εγκαταστάσεων και τη μελέτη πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων.

Σε μία από τις αγγελίες της αναφέρεται ότι στόχος είναι η επιτάχυνση της προόδου στις βιοεπιστήμες κατά μία τάξη μεγέθους, δηλαδή περίπου δεκαπλάσια.

Σύμφωνα με τον Κάουντερερ-Έιμπραμς, οι βιοεπιστήμες αποτελούν ήδη έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς τομείς της Anthropic, τόσο από πλευράς προσωπικού όσο και διαθέσιμων πόρων.

Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Genentech της Roche, η Bristol Myers Squibb και η Novo Nordisk.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της AI και τον κίνδυνο βιολογικών όπλων

Η επέκταση της Anthropic στη βιολογία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια η εταιρεία προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσουν τα πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ερευνητές της εξέφρασαν ανησυχίες ακόμη και για τον κίνδυνο εξαφάνισης της ανθρωπότητας από την AI, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματά της θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Οι σχετικές εκτιμήσεις έχουν προκαλέσει και επιφυλάξεις μεταξύ επιστημόνων ως προς το μέγεθος του κινδύνου.

Ο Αμοντέι έχει επίσης ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι συστήματα με μεγαλύτερες δυνατότητες από εκείνες των μοντέλων της OpenAI που παραβίασαν τα συστήματα της Hugging Face θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η Anthropic προετοιμάζεται για ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σε μια διαδικασία κατά την οποία η αποτίμησή της θα μπορούσε να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Κάουντερερ-Έιμπραμς αναγνώρισε ότι η εταιρεία καλείται να συνδυάσει την επιστημονική πρόοδο με την προσεκτική ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.

«Στις εργασίες μας στις βιοεπιστήμες προσπαθούμε διαρκώς να εξισορροπήσουμε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η βελτίωση των μοντέλων με τρόπο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη φαρμάκων, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους.

Γιατί η Anthropic δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει κλινικές δοκιμές

Παρά την επέκτασή της στη βιολογική έρευνα, η Anthropic δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων σε ανθρώπους.

Η εταιρεία θέλει να επικεντρωθεί στην προκλινική έρευνα και σε επιστημονικά προβλήματα που η φαρμακευτική βιομηχανία δεν αντιμετωπίζει επαρκώς.

Η επιλογή αυτή συνδέεται εν μέρει με την ανάγκη να αποφύγει τον ανταγωνισμό με τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες που αποτελούν πελάτες της.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις δραστηριότητές της, οι συνεργάτες της ενδέχεται να ανησυχούν ότι η Anthropic θα αποκτήσει γνώσεις από τα ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προγράμματά τους, ακόμη και αν η εταιρεία εφαρμόζει μέτρα απομόνωσης των δεδομένων τους.

«Δεν ανταγωνιζόμαστε τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες βιοτεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην κυκλοφορία φαρμάκων στην αγορά», ξεκαθάρισε ο Κάουντερερ-Έιμπραμς.

Η Anthropic επιδιώκει, επομένως, να αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο για την ανακάλυψη και τη μελέτη νέων θεραπειών, αφήνοντας προς το παρόν την κλινική ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των φαρμάκων στις επιχειρήσεις του κλάδου.