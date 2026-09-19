Ουκρανία: 11 νεκροί και πάνω από 60 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα – Δεύτερη επίθεση στην Οδησσό ενώ επιχειρούσαν διασώστες

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Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά το τελευταίο 24ωρο. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπαλακλίγια της περιφέρειας Χαρκόβου, ενώ στην Οδησσό οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα στο κέντρο της πόλης, την ώρα που διασώστες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πρώτης επίθεσης. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται παιδιά, ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 174 drones και δύο πυραύλους Zircon.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές περιφερειακές αρχές, νεκροί καταγράφηκαν στις περιφέρειες Χαρκόβου, Σούμι, Ντονέτσκ και Χερσώνας. Τραυματίες αναφέρθηκαν επίσης στην Οδησσό, στη Ζαπορίζια και στις περιφέρειες Κιέβου και Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν καταστροφές σε κατοικίες, πολυκατοικίες, διοικητικά κτίρια, αποθήκες, οχήματα και εγκαταστάσεις υποδομών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Επίθεση με 174 drones και δύο πυραύλους Zircon – Εξουδετερώθηκαν 141 εναέριοι στόχοι

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 18ης προς τη 19η Σεπτεμβρίου 174 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων και δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους Zircon, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 18:00 της Παρασκευής, με κύριους στόχους τις περιφέρειες Οδησσού και Κιέβου.

Οι δύο πύραυλοι Zircon εκτοξεύθηκαν από την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Τα drones προήλθαν από τις περιοχές Οριόλ, Μιλέροβο και Πριμόρσκο-Αχτάρσκ, καθώς και από τα κατεχόμενα εδάφη του Ντονέτσκ και της Κριμαίας.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και Gerbera, περιφερόμενα πυρομαχικά Banderol και Dan-T, καθώς και drones-δολώματα Parody. Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, περίπου τα μισά Shahed ήταν αεριωθούμενα.

Μέχρι τις 08:00 του Σαββάτου, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 141 εναέριους στόχους, συγκεκριμένα 138 drones τύπου Shahed, Gerbera και άλλων τύπων, καθώς και τρία πυρομαχικά Banderol/Dan-T.

Καταγράφηκαν πλήγματα σε 15 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια κατέπεσαν σε άλλες εννέα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι δύο πύραυλοι Zircon δεν έφτασαν στους στόχους τους, με τις ακριβείς τοποθεσίες πτώσης τους να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την ώρα της ενημέρωσης, η επίθεση συνεχιζόταν, καθώς περισσότερα από δέκα ρωσικά drones βρίσκονταν ακόμη στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Χάρκοβο: Τέσσερις νεκροί στην Μπαλακλίγια – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση σε τρένο

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην πόλη Μπαλακλίγια, η οποία δέχθηκε δύο ρωσικά πλήγματα στις 18 Σεπτεμβρίου, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνδρες ηλικίας 60, 55 και 74 ετών, καθώς και μία 71χρονη γυναίκα.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν επίσης τρεις γυναίκες, ηλικίας 56, 58 και 80 ετών.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν και το πλήγμα στο χωριό Λιπκουβατίβκα, στην κοινότητα Νοβοβολαζκά, όπου ρωσικό drone έπληξε ηλεκτρικό τρένο. Ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο Βελίκι Μπουρλούκ τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 63 και 58 ετών, και μία 73χρονη γυναίκα. Στο Σλάτινε τραυματίστηκε ένας 66χρονος άνδρας.

Συνολικά, ρωσικά πλήγματα δέχθηκαν η πόλη του Χαρκόβου και άλλοι 14 οικισμοί της περιφέρειας.

Πύραυλοι έπληξαν τη βιομηχανική συνοικία του Χαρκόβου, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε αποθήκη και πολυκατοικία. Στην ευρύτερη περιφέρεια υπέστησαν επίσης ζημιές ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοικίες, καφέ, νηπιαγωγείο, κατάστημα, οχήματα και ηλεκτρικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον Σινιεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν στην περιφέρεια δύο πυραύλους, πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, δύο drones Molniya, πέντε FPV drones και άλλα 52 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο τύπος των οποίων δεν είχε εξακριβωθεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο σταθμός προσωρινής υποδοχής εκτοπισμένων στη Λόζοβα δέχθηκε 283 ανθρώπους μέσα σε μία ημέρα. Από την έναρξη λειτουργίας του έχουν καταγραφεί συνολικά 60.689 άνθρωποι.

Σούμι: Βόμβα χτύπησε πολυκατοικία – Νεκρό ζευγάρι και δύο παιδιά στους τραυματίες

Στην περιφέρεια Σούμι, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα.

Στην ομώνυμη πόλη, κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα έπληξε πολυκατοικία, προκαλώντας τον θάνατο μίας 45χρονης γυναίκας και ενός 51χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα 7χρονο αγόρι και ένα 13χρονο κορίτσι.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης καταγράφονται επίσης τραυματισμοί ανδρών ηλικίας 58, 73, 71, 70 και 46 ετών, καθώς και γυναικών ηλικίας 67, 79 και 76 ετών.

Στην κοινότητα Μπιλοπίλια, ένας 32χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυρομαχικό που έριξε ρωσικό drone και ένας 35χρονος τραυματίστηκε.

Παράλληλα, μία 24χρονη γυναίκα και ένας 16χρονος έφηβος προσήλθαν σε ιατρική μονάδα για τραυματισμούς που είχαν υποστεί σε προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις, στις 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, από το πρωί της 18ης έως το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερους από 50 βομβαρδισμούς σε 21 οικισμούς, σε 12 κοινότητες της περιφέρειας.

Χρησιμοποιήθηκαν όλμοι, πυροβολικό, FPV drones, άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, οχήματα και εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών.

Η αεροπορική επιφυλακή στην περιφέρεια διήρκεσε συνολικά 12 ώρες και 17 λεπτά μέσα σε ένα 24ωρο.

Οδησσός: Δεύτερο ρωσικό πλήγμα την ώρα που επιχειρούσαν οι διασώστες – 11 τραυματίες

Στο κέντρο της Οδησσού, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο διαδοχικές επιθέσεις, με τη δεύτερη να σημειώνεται ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο του πρώτου πλήγματος.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο διασώστες.

«Ο εχθρός επιτέθηκε δύο φορές διαδοχικά στο κεντρικό τμήμα της Οδησσού. Το δεύτερο χτύπημα πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης αντιμετώπιζαν τις συνέπειες της επίθεσης και παρείχαν βοήθεια στους ανθρώπους», ανέφερε.

Τρεις από τους τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν λάβει ιατρική φροντίδα στο σημείο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Από τις επιθέσεις υπέστη ζημιές 11ώροφο διοικητικό κτίριο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε αρκετούς ορόφους.

A Russian jet drone into the center of Odesa. An admin building on a crowded street. Five wounded, one in serious condition. Glass gone, fire on several floors. Ukraine is being emptied in public, in daylight. How long do we call this normal? pic.twitter.com/lLd3Nyd2fz — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 18, 2026

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτίριο είχαν καταφύγει σε ασφαλή χώρο κατά το πρώτο πλήγμα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, με περισσότερους από 70 διασώστες να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης. Ζημιές υπέστησαν επίσης οχήματα στην περιοχή.

Ζαπορίζια: Περισσότερα από 1.000 πλήγματα σε 53 οικισμούς – Τρεις τραυματίες

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πόλης Ζαπορίζια και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της 18ης Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.015 πλήγματα εναντίον 53 οικισμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φεντόροφ, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 758 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, ενώ καταγράφηκαν επίσης 235 πλήγματα πυροβολικού, αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών.

Μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν πλήγματα βρίσκονται η Ζαπορίζια, το Ορίχιβ, το Στεπνοχίρσκ, το Πριμόρσκε και άλλοι οικισμοί της περιφέρειας.

Οι αρχές έλαβαν 61 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις υποδομών.

Χερσώνα: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 25 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χερσώνας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ντονέτσκ: Ένας νεκρός στο Κραματόρσκ και 13 τραυματίες

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κραματόρσκ και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις της 18ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποιούν οι ουκρανικές αρχές για την περιφέρεια δεν περιλαμβάνει τους νεκρούς και τραυματίες στη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Κίεβο και Ντνιπροπετρόφσκ: Τραυματίες και φωτιά σε αποθήκες

Στην περιφέρεια Κιέβου, δύο άνδρες τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην περιοχή Μπούτσα.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, ενώ ζημιές σε αποθήκες καταγράφηκαν και στην περιοχή Μπορίσπιλ.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις κοντά στην πόλη Νικόπολη, σύμφωνα με την ενημέρωση του περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.