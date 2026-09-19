H Realnews αυτής της Κυριακής (20/9/2026)

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Με τίτλο: «”Κλειδώνουμε” τα νησιά με νέους Patriot!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν έξι πυροβολαρχίες αεράμυνας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας από εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

– Υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δήθεν απειλές από την Αθήνα, με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά.

– Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Αγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο Κέντρο! Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την Κεντροαριστερά.

– Ολο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα διυλιστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,40 ευρώ, «σβήνοντας» έμμεσα την επιβάρυνση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ερχεται αύξηση 20% έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.

– Οργή για το ”μπλόκο” στην Εγνατία. Στο ΣτΕ προσφεύγει η Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και εννέα μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξάνονται έως και 170%.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Κωστής Χατζηδάκης, Μιλένα Αποστολάκη.

– Υπόθεση Μαζωνάκη: Ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για… Αλτσχάιμερ, botox σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. «Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε βάρδιας». Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για… διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.

– Εκκαθάριση εισφορών ανά δίμηνο. Από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες, για να μη συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.