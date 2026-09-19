Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (19/9) – Πλούσιο πρόγραμμα με ντέρμπι και μεγάλες αναμετρήσεις

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με αναμετρήσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αγώνες μπάσκετ, δράση από το MotoGP, το Davis Cup, το τένις και το γκολφ. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι αγώνες Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Ρεάλ, καθώς και σημαντικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις από Premier League, Serie A, Bundesliga και LaLiga.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Μεγάλα ντέρμπι και αναμετρήσεις ξεχωρίζουν από Premier League, Serie A και LaLiga, όπως τα Τότεναμ – Άστον Βίλα, Ρόμα – Ίντερ και Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα.
  • Το ελληνικό ενδιαφέρον κορυφώνεται με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή, τον τελικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ για το EuroLeague Super Cup.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)
13:30: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς (UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup)
13:40: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Superleague Γυναικών)
14:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)
14:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Άστον Βίλα (Premier League)
14:30: Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ (Sky Bet EFL Championship)
14:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)
15:00: Magenta Sport 3 | Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
15:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)
15:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος (Super League 2)
16:00: Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Τορίνο (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Ουντινέζε – Κάλιαρι (Serie A)
16:30: Novasports Extra 2 | Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30: Novasports 5HD | Γκλάντμπαχ – Μάιντς (Bundesliga)
16:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
16:30: Novasports 2HD | Αμβούργο – Κολωνία (Bundesliga)
17:00: ΣΚΑΪ | Μπουργκ – Παρτίζαν (Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)
17:00: Novasports Premier League | Μπράιτον – Άρσεναλ (Premier League)
17:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)
17:00: Novasports Start | Νιούκαστλ – Χαλ (Premier League)
17:00: Novasports News | Έβερτον – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)
17:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague Super Cup)
17:00: Magenta Sport 5 | Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Αυστρία (1ος Αγώνας)
17:00: Magenta Sport 3 | Ρέξαμ – Σαουθάμπτον (Sky Bet EFL Championship)
17:15: Magenta Sport 4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές (LaLiga)
17:50: Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Σπίλμπεργκ (1ος αγώνας)
19:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (Ημιτελικός)
19:00: Novasports 2HD | Ατρόμητος – Κηφισιά (Tutu Deals Super League)
19:00: Magenta Sport 4 | Μπανταλόνα – Μπασκόνια (ACB Supercopa)
19:00: Magenta Sport 7 | Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
19:00: Magenta Sport 1 | Ρόμα – Ίντερ (Serie A)
19:30: Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι (Premier League)
19:30: Novasports Prime | Άρης – Ηρακλής (Super League)
19:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
19:30: Magenta Sport 3 | Θέλτα – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
19:45: Magenta Sport 3 | Κιλμάρνοκ – Χαρτς (Scottish Premiership)
20:00: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)
20:00: Novasports 4HD | Ολυμπιακός – Ρεάλ (EuroLeague Super Cup)
20:00: Magenta Sport 2 | Αλβέρκα – Ρίο Άβε (Liga Portugal)
20:30: Magenta Sport 8 | Προμηθέας – Ράστα Βέχτα (FIBA Basketball Champions League)
21:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο
21:00: Novasports 1HD | Άγιαξ – Εξέλσιορ (Eredivisie)
21:30: Novasports 5HD | Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)
21:45: Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Λάτσιο (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 | Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
22:00: Magenta Sport 4 | Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (ACB Supercopa)
22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα (Liga Portugal)

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