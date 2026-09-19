Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (19/9) – Πλούσιο πρόγραμμα με ντέρμπι και μεγάλες αναμετρήσεις

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)
13:30: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς (UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup)
13:40: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Superleague Γυναικών)
14:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)
14:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Άστον Βίλα (Premier League)
14:30: Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ (Sky Bet EFL Championship)
14:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)
15:00: Magenta Sport 3 | Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
15:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)
15:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος (Super League 2)
16:00: Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Τορίνο (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Ουντινέζε – Κάλιαρι (Serie A)
16:30: Novasports Extra 2 | Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30: Novasports 5HD | Γκλάντμπαχ – Μάιντς (Bundesliga)
16:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
16:30: Novasports 2HD | Αμβούργο – Κολωνία (Bundesliga)
17:00: ΣΚΑΪ | Μπουργκ – Παρτίζαν (Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)
17:00: Novasports Premier League | Μπράιτον – Άρσεναλ (Premier League)
17:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)
17:00: Novasports Start | Νιούκαστλ – Χαλ (Premier League)
17:00: Novasports News | Έβερτον – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)
17:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague Super Cup)
17:00: Magenta Sport 5 | Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Αυστρία (1ος Αγώνας)
17:00: Magenta Sport 3 | Ρέξαμ – Σαουθάμπτον (Sky Bet EFL Championship)
17:15: Magenta Sport 4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές (LaLiga)
17:50: Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Σπίλμπεργκ (1ος αγώνας)
19:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (Ημιτελικός)
19:00: Novasports 2HD | Ατρόμητος – Κηφισιά (Tutu Deals Super League)
19:00: Magenta Sport 4 | Μπανταλόνα – Μπασκόνια (ACB Supercopa)
19:00: Magenta Sport 7 | Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
19:00: Magenta Sport 1 | Ρόμα – Ίντερ (Serie A)
19:30: Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι (Premier League)
19:30: Novasports Prime | Άρης – Ηρακλής (Super League)
19:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
19:30: Magenta Sport 3 | Θέλτα – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
19:45: Magenta Sport 3 | Κιλμάρνοκ – Χαρτς (Scottish Premiership)
20:00: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)
20:00: Novasports 4HD | Ολυμπιακός – Ρεάλ (EuroLeague Super Cup)
20:00: Magenta Sport 2 | Αλβέρκα – Ρίο Άβε (Liga Portugal)
20:30: Magenta Sport 8 | Προμηθέας – Ράστα Βέχτα (FIBA Basketball Champions League)
21:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο
21:00: Novasports 1HD | Άγιαξ – Εξέλσιορ (Eredivisie)
21:30: Novasports 5HD | Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)
21:45: Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Λάτσιο (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 | Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
22:00: Magenta Sport 4 | Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (ACB Supercopa)
22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα (Liga Portugal)