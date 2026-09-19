Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (19/9) – Πλούσιο πρόγραμμα με ντέρμπι και μεγάλες αναμετρήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)

13:30: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς (UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup)

13:40: Magenta Sport 5 | Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Superleague Γυναικών)

14:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)

14:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Άστον Βίλα (Premier League)

14:30: Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ (Sky Bet EFL Championship)

14:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)

15:00: Magenta Sport 3 | Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)

15:00: Magenta Sport 6 | Σλοβακία – Ελλάδα (Davis Cup)

15:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος (Super League 2)

16:00: Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Τορίνο (Serie A)

16:00: Magenta Sport 2 | Ουντινέζε – Κάλιαρι (Serie A)

16:30: Novasports Extra 2 | Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)

16:30: Novasports 5HD | Γκλάντμπαχ – Μάιντς (Bundesliga)

16:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ (Bundesliga)

16:30: Novasports 2HD | Αμβούργο – Κολωνία (Bundesliga)

17:00: ΣΚΑΪ | Μπουργκ – Παρτίζαν (Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)

17:00: Novasports Premier League | Μπράιτον – Άρσεναλ (Premier League)

17:00: Novasports Extra 1 | Γερμανία – Κροατία (Davis Cup)

17:00: Novasports Start | Νιούκαστλ – Χαλ (Premier League)

17:00: Novasports News | Έβερτον – Ίπσουιτς (Premier League)

17:00: Novasports 6HD | Πρωτάθλημα PGA, 3η μέρα (Σάρεϊ)

17:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague Super Cup)

17:00: Magenta Sport 5 | Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Αυστρία (1ος Αγώνας)

17:00: Magenta Sport 3 | Ρέξαμ – Σαουθάμπτον (Sky Bet EFL Championship)

17:15: Magenta Sport 4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές (LaLiga)

17:50: Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Σπίλμπεργκ (1ος αγώνας)

19:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο (Ημιτελικός)

19:00: Novasports 2HD | Ατρόμητος – Κηφισιά (Tutu Deals Super League)

19:00: Magenta Sport 4 | Μπανταλόνα – Μπασκόνια (ACB Supercopa)

19:00: Magenta Sport 7 | Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

19:00: Magenta Sport 1 | Ρόμα – Ίντερ (Serie A)

19:30: Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι (Premier League)

19:30: Novasports Prime | Άρης – Ηρακλής (Super League)

19:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

19:30: Magenta Sport 3 | Θέλτα – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)

19:45: Magenta Sport 3 | Κιλμάρνοκ – Χαρτς (Scottish Premiership)

20:00: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»)

20:00: Novasports 4HD | Ολυμπιακός – Ρεάλ (EuroLeague Super Cup)

20:00: Magenta Sport 2 | Αλβέρκα – Ρίο Άβε (Liga Portugal)

20:30: Magenta Sport 8 | Προμηθέας – Ράστα Βέχτα (FIBA Basketball Champions League)

21:00: Novasports Start | WTA 250 Σάο Πάολο

21:00: Novasports 1HD | Άγιαξ – Εξέλσιορ (Eredivisie)

21:30: Novasports 5HD | Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2)

21:45: Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Λάτσιο (Serie A)

22:00: Magenta Sport 3 | Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα (LaLiga)

22:00: Magenta Sport 4 | Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (ACB Supercopa)

22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα (Liga Portugal)