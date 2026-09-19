Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Σαρωτική Μπάγερν με ιστορικό Κέιν, βαριά ήττα για την Τσέλσι – Τεράστια νίκη της Έλτσε με 10 παίκτες, όλα τα γκολ

Η αγωνιστική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ήταν πλούσια σε γκολ και σημαντικά αποτελέσματα. Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την Ουνιόν Βερολίνου με 7-0, με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία στη Bundesliga, ενώ η Τσέλσι γνώρισε βαριά ήττα και η Έλτσε πανηγύρισε τεράστια νίκη με 10 παίκτες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου, με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία στη Bundesliga φτάνοντας τα 101 γκολ στην ταχύτερη επίδοση της διοργάνωσης.
  • Η Τσέλσι γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Μπρέντφορντ, συμπληρώνοντας τρίτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη στην Premier League.
  • Τεράστια νίκη για την Έλτσε στην La Liga, η οποία επικράτησε με 3-1 της Εσπανιόλ εκτός έδρας, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 6ο λεπτό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλούσια σε γκολ και σημαντικά αποτελέσματα ήταν η αγωνιστική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την Μπάγερν Μονάχου να ξεχωρίζει μετά το εμφατικό 7-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου και τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία στη Bundesliga.

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου για την 4η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 101 στη διοργάνωση, με το πρώτο από τα δύο να αποτελεί το 100ό του τέρμα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Άγγλος χρειάστηκε μόλις 98 συμμετοχές για να φτάσει στην τριψήφια επίδοση, καταγράφοντας την ταχύτερη επίτευξη του συγκεκριμένου αριθμού στην ιστορία της Bundesliga.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν και ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Μουσιάλα και Σαϊμπάρι.

Την τρίτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη στην Premier League γνώρισε η Τσέλσι, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Μπρέντφορντ εκτός έδρας.

Το σκορ άνοιξε στο 59ο λεπτό ο Άντονι, ενώ ο Τιάγκο στο 83’ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καρβάλιο στις καθυστερήσεις, με την Τσέλσι να μην καταφέρνει να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην Ιταλία, η Μόντσα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A, επικρατώντας 2-1 της Σασουόλο εντός έδρας.

Ο Βαρέλα άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό με κεφαλιά και στο 63’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Σασουόλο μείωσε στο 88’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άντζιτς, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα.

Η Μόντσα πήρε έτσι το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Serie A, ενώ η Σασουόλο γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στη σεζόν.

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό επικράτησε 2-1 της Λανς  και παρέμεινε στην κορυφή της Ligue 1, έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Ο Μπρούνερ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 32’, με τη Λανς να ισοφαρίζει στο 57’ με τον Ουντόλ. Η Μονακό πήρε τελικά τη νίκη στο 84ο λεπτό, χάρη σε αυτογκόλ του Γκραντί.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή LaLiga πανηγύρισε η Έλτσε, επικρατώντας με 3-1 της Εσπανιόλ εκτός έδρας, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 6ο λεπτό, λόγω αποβολής του Ρεδόντο Σολάρι.

Ο Φερ Νίνιο πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Η Εσπανιόλ μείωσε στο 72’ με αυτογκόλ του Τσουστ, όμως η Έλτσε απάντησε έξι λεπτά αργότερα με τον Βαλέρα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

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