Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 01:11, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,8 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του επίκεντρου ήταν 38.9232° βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 23.3885° ανατολικό γεωγραφικό μήκος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.