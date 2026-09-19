Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 01:11, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,8 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του επίκεντρου ήταν 38.9232° βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 23.3885° ανατολικό γεωγραφικό μήκος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.