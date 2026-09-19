Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, με εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 01:11, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,8 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του επίκεντρου ήταν 38.9232° βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 23.3885° ανατολικό γεωγραφικό μήκος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

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