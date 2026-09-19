Χέγκσεθ κατά Washington Post: «Απόλυτο ψέμα» το δημοσίευμα για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η εφημερίδα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε κατηγορηματικά δημοσίευμα της Washington Post σχετικά με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως, με τον Χέγκσεθ να χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «απόλυτο ψέμα».

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Διεθνή Νέα

Χέγκσεθ κατά Washington Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε κατηγορηματικά δημοσίευμα της Washington Post για τις αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό και ψευδές» και «απόλυτο ψέμα».
  • Η Washington Post, επικαλούμενη έξι Αμερικανούς αξιωματούχους, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτικών είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως.
  • Πέντε αξιωματούχοι ανέφεραν τουλάχιστον 22 θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, αριθμός κατά τέσσερις μεγαλύτερος από τους 18 που εμφανίζονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου.

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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε κατηγορηματικά δημοσίευμα της Washington Post σχετικά με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε το δημοσίευμα «αηδιαστικό και ψευδές» και έκανε λόγο για «απόλυτο ψέμα», εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της εφημερίδας.

Το δημοσίευμα της Washington Post

Η Washington Post, επικαλούμενη έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που, σύμφωνα με την εφημερίδα, έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων του υπουργείου Άμυνας, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτικών είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Πέντε από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 22 θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αριθμός αυτός είναι κατά τέσσερις μεγαλύτερος από εκείνον που εμφανίζεται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένας ακόμη αξιωματούχος ανέφερε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 23, ενώ έκανε λόγο και για τρεις Αμερικανούς εργολάβους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν συνδέονται όλοι οι θάνατοι που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με τις πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά αφορούν Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Η δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου κατέγραφε, σύμφωνα με τη Washington Post, 18 θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τους θανάτους που δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη καταγραφή.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα ως προς τον αριθμό των αμερικανικών απωλειών, με τον Χέγκσεθ να απορρίπτει το δημοσίευμα και τη Washington Post να επικαλείται αξιωματούχους που, όπως αναφέρει, έχουν γνώση των σχετικών στοιχείων.

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