Γιώργος Μαζωνάκης: Ο οικονομικός έλεγχος στους δύο γιατρούς και τα πρώτα 24ωρα τους στη φυλακή – Τι αναμένεται να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής

Νέα δεδομένα προστίθενται στη δικαστική διερεύνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία και στις παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη γιατρό και είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για παράνομη αποκόμιση σημαντικών χρηματικών ποσών ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι οικονομικοί έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν σε βάθος πολλών ετών και να περιλάβουν επίσημα οικονομικά δεδομένα, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών, με την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τους, εφόσον προκύψουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εάν εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, το πόρισμα της Αρχής αναμένεται να διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Τα πρώτα 24ωρα των δύο γιατρών στη φυλακή

Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτησή τους, την οποία αμφισβητούν. Κατά τις πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγουν κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα των φυλακών και κρατείται σε μικρό κελί, χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων. Φέρεται να επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει για ποιον λόγο βρίσκεται στη φυλακή.

Κατά την αρχική μεταγωγή του φέρεται να είχε αρνηθεί να φάει και να πιει νερό. Ωστόσο, μετά την είσοδό του στο σωφρονιστικό κατάστημα, φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη μορφή διαμαρτυρίας.

Η 56χρονη γιατρός οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών και τοποθετήθηκε σε θάλαμο δίπλα στο ιατρείο. Κατά την άφιξή της φέρεται να ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς του επισκεπτηρίου, τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων και το εάν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή της μετρητά.

Η άφιξη των δύο γιατρών στις φυλακές συνοδεύτηκε, κατά τις πληροφορίες, από ένταση. Για λόγους ασφαλείας φέρεται να επιλέχθηκαν χώροι κράτησης χωρίς άμεση πρόσβαση στους υπόλοιπους κρατούμενους.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και η σχέση με την 56χρονη

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα και να αναφερθεί τόσο στη σχέση του με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό όσο και στις επαφές του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega αναμένεται να υποστηρίξει ότι γνώριζε την 56χρονη, καθώς ήταν πελάτισσά του και, με την πάροδο του χρόνου, είχε αναπτυχθεί καλό κλίμα μεταξύ τους. Θα αναφέρει επίσης ότι είχε συναφθεί μεταξύ τους σύμβαση εργασίας, την οποία σκοπεύει να προσκομίσει στον ανακριτή.

Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναμένεται να καταθέσει ότι τον συνάντησε για πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου, σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

Στη συνάντηση βρίσκονταν και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρεται να πρότειναν στον τραγουδιστή να ξεκινήσει θεραπείες με τον υπνοθεραπευτή. Κατά την πρώτη επαφή, όπως αναμένεται να υποστηρίξει, έγινε μόνο καταγραφή του ιστορικού του τραγουδιστή και δεν πραγματοποιήθηκε θεραπεία.

Οι δύο άνδρες προγραμμάτισαν δεύτερο ραντεβού για τις 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Η συνάντηση είχε οριστεί για τις 5 το απόγευμα και επρόκειτο να γίνει μετά την αποχώρησή του από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε στο συγκεκριμένο ραντεβού είχε προγραμματιστεί θεραπεία, αλλά μόνο περαιτέρω καταγραφή του ιστορικού του τραγουδιστή.

Το μήνυμα στην 56χρονη και η φωτογραφία του τραγουδιστή

Λίγο πριν από την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε με την 56χρονη γιατρό, προκειμένου να ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν και να διαπιστώσει εάν η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη θα πραγματοποιούνταν.

Η 56χρονη φέρεται να απάντησε «όλα καλά», ενώ στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους εστάλη και μία φωτογραφία του τραγουδιστή. Κατά τις πληροφορίες, στη συνομιλία υπήρξε και αντίδραση με σύμβολο καρδιάς.

Με βάση τη φωτογραφία που έλαβε, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να εκτίμησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός εκείνη τη στιγμή.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία, οι συνθήκες υπό τις οποίες εστάλη η φωτογραφία, καθώς και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Το μηχάνημα δεν κρυβόταν, στο τέλος της ημέρας σβήναμε τα ραντεβού»

Παράλληλα, τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε η γραμματέας του ιατρείου. Η γυναίκα αναφέρεται στην άφιξη του τραγουδιστή, στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν αποχώρησε από τον χώρο, στο μηχάνημα όπου, όπως υποστηρίζει, καταγράφονταν στοιχεία των ασθενών, αλλά και στον καθαρισμό που ακολούθησε μετά την παρουσία του ΕΚΑΒ.

Η γραμματέας μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Live News» υποστήριξε ότι είδε και χαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ τοποθέτησε την άφιξή του στο ιατρείο μεταξύ 14:00 και 14:30. Όπως ανέφερε, αποχώρησε μεταξύ 15:18 και 15:25, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο.

«Ναι, τον χαιρέτησα. Εγώ έφυγα 15:18-15:25, όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου, και για τον Μαζωνάκη είχα πει ότι ήρθε στο ιατρείο στο μισάωρο 14:00 με 14:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Είχα πει 14:00 με 14:30. Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτησα, τον καλησπέρισα, τον καλωσόρισα και, μετά από λίγο, είδε κι άλλον έναν γνωστό του μέσα στο ιατρείο και χαιρετήθηκαν. Προφανώς, ο άνθρωπος έχει δώσει ήδη κατάθεση. Μετά εγώ έφυγα. Πέρασε μέσα στην κυρία Γ… και έφυγα. Μέχρι την ώρα που έφυγα, όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός, ο 58χρονος, ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε, στις 15:20» είπε.

Η γραμματέας αναφέρθηκε και σε προηγούμενη επίσκεψη του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι γνώριζε πως επρόκειτο να επισκεφθεί το ιατρείο την Τρίτη, χωρίς όμως να γνωρίζει εάν τελικά προσήλθε, καθώς αυτό δεν συνέπιπτε με τη βάρδιά της.

«Την Τρίτη ήξερα ότι θα ερχόταν. Ήξερα ότι θα ερχόταν, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε τελικά. Δεν είναι στην ώρα της βάρδιάς μου. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γινόταν το ραντεβού, στο τέλος της ημέρας πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που τον χάσαμε και που “έφυγε” από τη ζωή. Το θεωρώ μία πάρα πολύ κακή συγκυρία και ένα κακό timing».

Τι ανέφερε για το μηχάνημα και τα στοιχεία των ασθενών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η γραμματέας στο μηχάνημα που, όπως περιγράφει, χρησιμοποιούνταν για ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Σύμφωνα τη μαρτυρία της, στο σύστημα του μηχανήματος αποθηκεύονταν προσωπικά στοιχεία των ασθενών και δεν υπήρχε δεύτερο αρχείο αλλού.

«Υπάρχει ιστορικό μέσα στο μηχάνημα όπου γίνεται η εξέταση, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό με τα δύο αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάτι μεταλλικές πλάκες. Αυτό είναι ένα είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν πει και, από ό,τι έχω ακούσει, οι ασθενείς που έχουν έρθει και έχουν μιλήσει. Εκεί μέσα κρατιέται όλο το database: το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το κινητό, το ύψος και το βάρος. Δεν κρατούσαμε πουθενά αλλού δεύτερο αρχείο. Ακόμα και κάποιο τηλέφωνο να θέλαμε εμείς, αν χρειαζόταν να καλέσουμε κάποιον, το βλέπαμε από εκεί».

Παράλληλα, η γραμματέας υποστήριξε ακόμη ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν ήταν κρυμμένο και ότι είχε τύχει να το δει σε λειτουργία.

«Έχω πέσει πάνω σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα, πάντως, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site στο οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι κι ένα μηχανηματάκι που το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο λίγο πριν αποχωρήσει. Όπως ανέφερε, ο κύριος Μ…, ο οποίος ήταν ασθενής, είχε ραντεβού στις 15:30, ενώ ο 58χρονος γιατρός ξεκουραζόταν στον κεντρικό καναπέ.

«Ο κύριος Μ… είχε ραντεβού στις 15:30, αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και είχε κλειστά τα μάτια του για λίγο. Ανοίγω εγώ την πόρτα, αλλά επειδή κάνει αυτόν τον θόρυβο όταν έχουμε συναγερμό, όπως κάνουν οι πόρτες, το ακούει, ανοίγει τα μάτια του, τον χαιρετάω και ψιθυριστά λέω “γεια σας, καλή συνέχεια” και έφυγα. Ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ο κύριος Θ… ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ, ήταν μέσα η κυρία Γ… και υπήρχε τέτοια σιωπή. Δηλαδή, σας λέω, ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος. Υπήρχε ένα ωραίο κλίμα μέσα. Τι να σας πω;».

Η γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στις κινήσεις του 58χρονου γιατρού νωρίτερα εκείνη την ημέρα, λέγοντας ότι είχε πάει για φαγητό περίπου στις 14:00 και στη συνέχεια επέστρεψε στο ιατρείο.

«Πήγε να φάει στις 2 η ώρα. Του είχα κλείσει εγώ το τραπέζι για να πάει να φάει. Πήγε, έφαγε, όπως είδαμε κιόλας. Πρέπει να έφυγε γύρω στις τρεις παρά, τρεις παρά δέκα, τρεις. Γύρισε στο ιατρείο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και, μετά από λίγο, ξάπλωσε να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ξάπλωσε στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού, γιατί δεν υπήρχε κανείς εκείνη την ώρα. Η κυρία (…) ήταν μέσα με κλειστή την πόρτα και επικρατούσε ησυχία και ηρεμία».

Τι λέει για τον καθαρισμό μετά την παρουσία του ΕΚΑΒ

Η γραμματέας σχολίασε, τέλος, τον καθαρισμό του ιατρείου μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη. Χαρακτήρισε το περιστατικό «πάρα πολύ περίεργο», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει για ποιον λόγο έγινε ούτε εάν υπήρξε σχετική εντολή από τους γιατρούς.

«Αυτό ήταν όντως πάρα πολύ περίεργο. Ναι μεν μπορεί να είναι μια συνήθης διαδικασία που κάνουν τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής, για να υπάρχει ένα είδος αποστείρωσης. Αλλά τώρα, αυτό είτε το έκαναν μηχανικά —δεν το έχω συζητήσει μαζί τους— είτε, με το δικό μου το μυαλό, το έκαναν αυτόματα και πάνω στη μ… εκείνης της στιγμής, που τις διακατείχε απόλυτο άγχος και σύγχυση. Εάν τους το είπαν οι γιατροί, δεν το γνωρίζω».