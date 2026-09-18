Παναθηναϊκός: Οι Πράσινοι βράβευσαν τον Τσέντι Όσμαν πριν από το ματς με την Μπουργκ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Μπουργκ, βράβευσε τον Τσέντι Όσμαν, για τα δυο χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, στα οποία κατέκτησε δυο κύπελλα Ελλάδας με το “τριφύλλι”.

Ο Τσέντι Όσμαν κατάφερε να γίνει σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού, κατά την θητεία του με την πράσινη φανέλα, ενώ κατέκτησε και δυο κύπελλα Ελλάδας. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τον Τούρκο φόργουορντ, για το διάστημα της παρουσίας του στο “τριφύλλι”, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει για μια ακόμα φορά.

Δείτε την στιγμή της βράβευσης:

πηγή βίντεο: ertsports.gr