Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 92-90: Στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup οι «ερυθρόλευκοι» με ηγέτη τον Φουρνιέ

Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο -11, όμως ανέτρεψαν την κατάσταση και θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (19/9, 20:00) τον νικητή της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι.

Η Φενέρ ξεκίνησε καλύτερα και, παρά το προβάδισμα του Ολυμπιακού με 12-10 στο 5’, πήρε τα ηνία. Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Μπόλντγουιν προηγήθηκε 15-14 στο 8’ και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο στο 25-20, εκμεταλλευόμενη τα έξι λάθη των Πειραιωτών.

Η τουρκική ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο +11, 35-24, στο 14’, με τον Κι να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πλησίασε στους τέσσερις, 35-31 στο 16’, όμως η Φενέρ ξέφυγε εκ νέου με 40-31 στο 17’. Στο φινάλε του ημιχρόνου, οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ πρωταγωνίστησαν στην αντεπίθεση, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 45-43.

Με δύο τρίποντα των Σιλντς και Μπίνγκχαμ, η Φενέρ πήγε στο 51-47 στο 22’. Οι Χολ και Γουόρντ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (53-53), ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε στον Ολυμπιακό το 58-55 στο 24’. Η απάντηση των Τούρκων ήταν άμεση και, με δύο τρίποντα του Χόρτον-Τάκερ, έφτασαν στο 69-62 στο 27’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ μπροστά 78-69.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση. Τα κλεψίματα των Φουρνιέ και Μοντέρο, μαζί με το τρίποντο του Εντιάι, έφεραν το σκορ στο 81-76 στο 33’. Ο Τζόζεφ πήρε τη σκυτάλη και με πέντε προσωπικούς πόντους ισοφάρισε σε 81-81 στο 34’. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 85-83, πριν η Φενέρ ισοφαρίσει 85-85 στο 37’. Δύο λεπτά πριν από τη λήξη, οι Πειραιώτες πήγαν στο 90-85, αλλά οι Σιλντς και Κι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, 90-90, στο 1:52.

Στα 52’’ ο Φουρνιέ σημείωσε το 92-90. Η Φενέρ είχε την ευκαιρία να απαντήσει, όμως ο Σιλντς αστόχησε σε τρίποντο στα 35’’, ενώ οι Χόρτον-Τάκερ και Κι δεν βρήκαν επίσης στόχο στην τελευταία επίθεση. Ο Ολυμπιακός κράτησε τη νίκη και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Χολ πρόσθεσε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Μοντέρο 13 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ είχε 10 πόντους και 3 ασίστ. Για τη Φενέρ ξεχώρισαν ο Σιλντς με 18 πόντους και ο Κι με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Πέρες, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Τάισον 9 (1), Βεζένκοφ 7 (1), Ντόρσεϊ 9 (3), Μοντέρο 13 (1), Χολ 12, Εντιάι 9 (1), Φουρνιέ 19 (1), Τζόζεφ 10 (2).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκχαμ 10 (2), Μπόλντγουϊν 9 (1), Μέλι 5 (1), Κλάιμπερν 8 (2), Χόρτον-Τάκερ 8 (2), Γιούζανγκ 3 (1), Φόρεστ 7, Κι 17 (1), Μπιτίμ, Σίλβα, Σιλντς 18 (4).