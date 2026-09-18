Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη δεκάδα

Ο ΟΦΗ έδωσε ακόμη μία πολύτιμη βαθμολογική ανάσα στην Ελλάδα, καθώς η νίκη επί της Χόφενχαϊμ έφερε 400 βαθμούς στη χώρα μας στο UEFA Ranking.
Σε συνδυασμό με τις ήττες της Λεχ Πόζναν και της Βικτόρια Πλζεν, η Ελλάδα ανέβηκε στους 45.012 βαθμούς και πλέον βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς μακριά από την Τσεχία και την Πολωνία.
Η δεκάδα είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ, με τη μάχη για το προσπέρασμα να συνεχίζεται στις επόμενες αγωνιστικές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η βαθμολογία της UEFA:
- 10. Τσεχία — 45.125
- 11. Πολωνία — 45.125
- 12. ΕΛΛΑΔΑ — 45.012
- 13. Νορβηγία — 38.612
- 14. Δανία — 38.306