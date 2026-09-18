Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη δεκάδα

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Ο ΟΦΗ έδωσε ακόμη μία πολύτιμη βαθμολογική ανάσα στην Ελλάδα, καθώς η νίκη επί της Χόφενχαϊμ έφερε 400 βαθμούς στη χώρα μας στο UEFA Ranking.

Σε συνδυασμό με τις ήττες της Λεχ Πόζναν και της Βικτόρια Πλζεν, η Ελλάδα ανέβηκε στους 45.012 βαθμούς και πλέον βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς μακριά από την Τσεχία και την Πολωνία.

Η δεκάδα είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ, με τη μάχη για το προσπέρασμα να συνεχίζεται στις επόμενες αγωνιστικές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η βαθμολογία της UEFA: