FIFA: Νέα πίεση στον Ινφαντίνο για το σχέδιο ιδιωτικών επενδύσεων του Μουντιάλ – Ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα

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Νέα πίεση δέχεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA) και αντιπρόεδρος της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, ζητεί ανεξάρτητη έρευνα για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις: το εγκαταλειφθέν σχέδιο εισόδου ιδιωτών στα εμπορικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων και την άρση της τιμωρίας του Αμερικανού διεθνή Φόλαριν Μπαλογκούν μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Sky News, η Χιούιτ απέστειλε επιστολή στην ηγεσία της FIFA, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα και να πραγματοποιηθεί πλήρης ανεξάρτητη εξέταση των δύο υποθέσεων, πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων που εγκαταλείφθηκε

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο FIFA Forward Enterprise, μέσω του οποίου η FIFA σχεδίαζε να δημιουργήσει νέα εμπορική εταιρεία αποτιμώμενη στα 20 δισ. δολάρια και να διαθέσει σε εξωτερικούς επενδυτές ποσοστό άνω του 20%, επιδιώκοντας να αντλήσει περίπου 4,2 δισ. δολάρια.

Οι επικριτές του σχεδίου αμφισβήτησαν την αποτίμηση, επισημαίνοντας ότι η ίδια η FIFA είχε αναφέρει έσοδα περίπου 15 δισ. δολαρίων από τον προηγούμενο κύκλο διοργανώσεων. Η FIFA δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η αποτίμηση των 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Sky News.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου στις αρχές Αυγούστου, παραδεχόμενος ότι είχε προκαλέσει «διχασμό».

Η UEFA εξετάζει νομικές κινήσεις

Η UEFA έχει κινηθεί δικαστικά στις ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει έγγραφα σχετικά με το σχέδιο και, σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις που επικαλείται το Sky News, εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικής διαδικασίας στην Ελβετία με αιχμή πιθανή κακοδιαχείριση και υποτίμηση της αξίας των διοργανώσεων. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Η FIFA, από την πλευρά της, έχει απορρίψει τις κατηγορίες και έχει κατηγορήσει την UEFA ότι διεξάγει «εκστρατεία δυσφήμησης» εναντίον της ίδιας και της ηγεσίας της.

Και η υπόθεση Μπαλογκούν μετά το τηλεφώνημα Τραμπ

Η Χιούιτ ζητεί επίσης να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα γύρω από την απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του επιθετικού των ΗΠΑ Φόλαριν Μπαλογκούν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις επειδή προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ο Τραμπ ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα, θεωρώντας την άδικη.

Η UEFA είχε τότε κατηγορήσει τη FIFA ότι έπληξε την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου με την ασυνήθιστη απόφαση άρσης της άμεσης τιμωρίας.

Στο φόντο η επανεκλογή του Ινφαντίνο

Η νέα παρέμβαση της προέδρου της FA έρχεται ενώ ο Ινφαντίνο προετοιμάζεται να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της FIFA το 2027. Η FIFA έχει επιβεβαιώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει υποστήριξη σε τμήματα της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν αποσύρει τη στήριξή τους μετά τη διαμάχη για το FIFA Forward Enterprise.