Πολάκης κατά Πατούλη: «Είσαι πρόεδρος σε μία εταιρεία αισθητικής και μέτοχος σε άλλη – Παραιτήσου» – Η απάντηση του προέδρου του ΙΣΑ

Την παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την θέση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησε ο πρώην υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, καθώς όπως υποστηρίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πατούλης εμφανίζεται ως πρόεδρος μεγάλου κέντρου αισθητικής και μέτοχος σε μία δεύτερη. «Δέχομαι μια αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση, με ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις» απαντά ο Γιώργος Πατούλης.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Πολάκης δημοσίευσε στοιχεία μεγάλου και γνωστού κέντρου αισθητικής στο οποίο ο κ. Πατούλης εμφανίζεται να είναι πρόεδρος. Στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης απευθύνεται στον πρόεδρο του ΙΣΑ και σημειώνει: «Τι να ελέγξεις τότε;; Αφού κονομάς και εσύ από βιταμίνες, βλαστοκύτταρα και λοιπά ζαρζαβατικά. ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στη σελίδα του συγκεκριμένου κέντρου, ο κ. Πατούλης μέχρι το μεσημέρι εμφανιζόταν ως «πρόεδρος», αλλά ακολούθως άλλαξε και πλέον κάτω από το όνομα του προέδρου του ΙΣΑ γράφει «εταίρος στο Οδοντιατρείο Αθηνών».

Δεύτερη ανάρτηση Πολάκη

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι ο κ. Πατούλης είναι μέτοχος σε εταιρεία αισθητικής Ιατρικής στο Μαρούσι. «Εσύ Πατούλη ως ορθοπεδικός, που μάλλον δεν άσκησες ποτέ την ειδικότητα, τι δουλειά έχεις με αισθητική Ιατρική; Το μοντέλο κάνεις ή τον ταμία; Τι να ελέγξεις μετά ως πρόεδρος του ΙΣΑ; ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΧΘΕΣ!!» τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιώργος Πατούλης προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook απαντώντας στα όσα υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης.

«Τις τελευταίες ώρες δέχομαι μια αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση, με ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγονται χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους» αναφέρει αρχικά ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Αναφορικά με κέντρο αισθητικής που εμφανιζόταν ως πρόεδρος, ο κ. Πατούλης διευκρινίζει πως: «Το …. δεν αντιστοιχεί στην επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο οποιουδήποτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, αφορά αποκλειστικά ιστότοπο, στον οποίο, ωστόσο, είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες».

Σχετικά με τη συμμετοχή του σε εταιρεία αισθητικής Ιατρικής στο Μαρούσι, ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρει: «Η αλήθεια είναι ότι στην εταιρεία αυτή δεν είμαι διαχειριστής ούτε και επιστημονικά υπεύθυνος. Πρόκειται για έναν φορέα ΠΦΥ, με δύο τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων (πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας), που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας».

«Όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί πριν από την αναπαραγωγή αβάσιμων και συκοφαντικών ισχυρισμών» καταλήγει ο κ. Πατούλης.