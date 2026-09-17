Ύπνος: Το συνηθισμένο λάθος που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μελέτη

Ακόμη κι αν κοιμάστε αρκετές ώρες και ακολουθείτε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, υπάρχει ένας παράγοντας στο υπνοδωμάτιο που ίσως δεν έχετε υπολογίσει: το φως. Νέα μελέτη συνδέει την έκθεση ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς.

Το λάθος στον ύπνο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

Ακόμη κι αν ακολουθείτε όλες τις βασικές συμβουλές για έναν ποιοτικό ύπνο, υπάρχει μια λεπτομέρεια στο υπνοδωμάτιό σας που ίσως δεν έχετε σκεφτεί και μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας.

Μπορεί να αφήνετε το κινητό στην άκρη πριν πέσετε για ύπνο, να τηρείτε σταθερό ωράριο και να κοιμάστε περίπου οκτώ ώρες κάθε βράδυ. Με άλλα λόγια, όλα δείχνουν πως έχετε δημιουργήσει την ιδανική νυχτερινή ρουτίνα.

Κι όμως, κάτι τόσο απλό όσο το περιβάλλον στο οποίο κοιμάστε μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Ακόμη και ελάχιστο φωτός στο υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να επηρεάζει τον οργανισμό, με νέα επιστημονικά δεδομένα να εξετάζουν τη σύνδεσή του με την υγεία της καρδιάς.

Τι έδειξε μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη υποδεικνύει ότι μια φαινομενικά αβλαβής συνήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να αλλοιώσει τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ύπνος σε δωμάτιο με φως χαμηλής έντασης 3 lux και άνω συνδέεται με αλλαγές στον καρδιακό μυ, σε σύγκριση με τον ύπνο στο απόλυτο σκοτάδι.

Δεν είναι μόνο το αναμμένο πορτατίφ ή η φωτεινή οθόνη του κινητού που μπορεί να μας εκθέτει σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και ο αμυδρός φωτισμός στο υπνοδωμάτιο, όσο ασήμαντος κι αν φαίνεται, ενδέχεται να επηρεάζει τον οργανισμό.

Για να καταλάβετε τα μεγέθη, τα 3 lux ισοδυναμούν περίπου με το φως του φεγγαριού ή το φως που διαπερνά κάτω από μια κλειστή πόρτα υπνοδωματίου. Ένας φανοστάτης στον δρόμο παράγει περίπου 15 lux, ένα γραφείο 500 lux και μια συννεφιασμένη ημέρα από 1.000 έως 5.000 lux.

Σε έναν κόσμο όπου τα φώτα είναι αναμμένα 24 ώρες το 24ωρο, είναι πράγματι εφικτό να αποφύγουμε την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας; Οι ειδικοί απαντούν πως ναι και η λύση είναι πιο απλή από όσο νομίζετε.

Πώς το αμυδρό φως επηρεάζει την καρδιά

Οι ερευνητές συνέκριναν ανθρώπους που κοιμόντουσαν με φως έντασης 3 ή περισσότερων lux στο δωμάτιό τους με άλλους που κοιμόντουσαν σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι. Διαπίστωσαν ότι όσοι εκτίθεντο σε περισσότερο φως είχαν παχύτερα τοιχώματα στην αριστερή κοιλία, την κύρια αντλία αίματος της καρδιάς. Αυτή η πάχυνση μπορεί να μειώσει την ικανότητα της καρδιακής κοιλότητας να γεμίζει και να αντλεί αίμα αποτελεσματικά.

Η πάθηση αυτή, που ονομάζεται υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως:

Καρδιακή ανεπάρκεια

Αρρυθμίες (ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός)

Μειωμένη αιμάτωση της καρδιάς (ισχαιμική καρδιοπάθεια)

Καρδιακή ανακοπή

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καρδιά δεν συστελλόταν ούτε αντλούσε το αίμα τόσο αποτελεσματικά στα άτομα που εκτίθεντο σε περισσότερο φως.

Συνδυαστικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η νυχτερινή έκθεση στο φως μπορεί να συμβάλει σε αλλαγές στην καρδιά που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

«Αυτές οι αλλαγές παρατηρούνται συνήθως ως αντίδραση στο χρόνιο στρες ή σε τραυματισμό της καρδιάς», δήλωσε ο Lu Qi, εκ των συγγραφέων της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Tulane. «Είναι ο τρόπος του σώματός μας να προσαρμόζεται σε αυτό το στρες, αλλά τελικά εξασθενεί την καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια».

«Είναι καιρός οι κλινικοί ιατροί, ιδιαίτερα όσοι παρακολουθούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή μαρμαρυγή, να αρχίσουν να ρωτούν για το περιβάλλον ύπνου: πόσο σκοτεινό είναι το υπνοδωμάτιο, αν ο ασθενής εργάζεται σε νυχτερινές βάρδιες και για πόσο χρησιμοποιεί την οθόνη μετά τη δύση του ηλίου», σημείωσε ο Thomas Münzel από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μάιντς στη Γερμανία.

Πώς να εξασφαλίσετε απόλυτο σκοτάδι στο υπνοδωμάτιο

Ο Münzel συνιστά ορισμένες «απλές και οικονομικές λύσεις», όπως:

Κουρτίνες συσκότισης (blackout) για τον περιορισμό του εξωτερικού φωτός.

Φωτιστικά νυκτός με θερμό χρωματισμό αντί για ψυχρό μπλε φως.

Κάλυψη των μικρών ενδεικτικών λυχνιών LED στις ηλεκτρονικές συσκευές. (Ειδικά αυτοκόλλητα που μειώνουν ή μπλοκάρουν το φως των συσκευών).

Αν δεν μπορείτε να συσκοτίσετε πλήρως το δωμάτιό σας, μια μάσκα ύπνου αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική εναλλακτική.

Παρόλο που οι ερευνητές δεν εξέτασαν τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο το νυχτερινό φως επηρεάζει την καρδιά, προσέφεραν μια πιθανή εξηγήση: Το φως ενδέχεται να διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό (το φυσικό βιολογικό ρολόι του οργανισμού). Παρά το γεγονός ότι τα βλέφαρά μας είναι κλειστά, το φως εξακολουθεί να μπορεί να τα διαπεράσει.