Γιώργος Παπαγεωργίου: «Έχω παραδοθεί στα ηνία της, με κάνει ό,τι θέλει στα αλήθεια»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την σχεδόν τριών ετών κόρη του, Έλλη, καλεσμένος στο «Στούντιο 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Ο ηθοποιός και η σύζυγος και συνάδελφός του Δανάη Μιχαλάκη, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, τον Νοέμβριο του 2023.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την κόρη του, ο Γιώργος Παπαγεωργίου εξομολογήθηκε πως: «Έχω παραδοθεί στα ηνία της, με κάνει ό,τι θέλει στα αλήθεια. Είναι 2,5 ετών και προσπαθώ τώρα να μπουν όρια, δεν γίνεται. Γιατί καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι με έχει, μου κάνει τσαχπινιές και εγώ λιώνω».

Αμέσως μετά εξήγησε ότι: «Περάσαμε ένα φοβερό καλοκαίρι που ήμασταν πάρα πολύ μαζί με το παιδί. Είδα την αλλαγή μέσα σε ένα καλοκαίρι, έκανε ένα φοβερό άλμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ένιωθα ποτέ για κάποιον άνθρωπο, αυτά που νιώθω για την κόρη μου.

Ταυτόχρονα δεν μπορούσα να φανταστώ τον βαθμό αυπνίας και τον βαθμό της κούρασης που έχει αυτό. Δηλαδή μου λένε “πώς πέρασες το καλοκαίρι;”. Απαντώ ότι πέρασα πολύ ωραία, αλλά δεν ξεκουράστηκα».