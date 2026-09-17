Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της – «Με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε η Φαίη Σκορδά ανήμερα της γιορτής της καθώς το βαπτιστικό όνομά της είναι Σοφία.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης θείας της και θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, ενώ αναφέρθηκε σε εκείνη με πολύ ζεστά και τρυφερά λόγια.

«Η δική μου Σοφία… Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομα της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με τη σοφία της και τη μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι… Χρόνια Πολλά», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην ανάρτησή της.