Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της – «Με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου»

Η Φαίη Σκορδά έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανήμερα της γιορτής της, καθώς το βαπτιστικό της όνομα είναι Σοφία. Δημοσίευσε μία φωτογραφία της αγαπημένης θείας της και της ευχήθηκε δημόσια, αναφερόμενη σε εκείνη με πολύ ζεστά και τρυφερά λόγια.

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά έκανε μια διαφορετική ανάρτηση ανήμερα της γιορτής της, καθώς το βαπτιστικό της όνομα είναι Σοφία.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης θείας της.
  • Στην ανάρτησή της, η Φαίη Σκορδά έγραψε τρυφερά λόγια για τη θεία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με τη σοφία της και τη μεγάλη πίστη της στον Θεό».

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Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε η Φαίη Σκορδά ανήμερα της γιορτής της καθώς το βαπτιστικό όνομά της είναι Σοφία.

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Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης θείας της και θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, ενώ αναφέρθηκε σε εκείνη με πολύ ζεστά και τρυφερά λόγια.

«Η δική μου Σοφία… Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομα της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με τη σοφία της και τη μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι… Χρόνια Πολλά», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην ανάρτησή της.

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