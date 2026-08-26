Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το κανάλι να καλωσορίζει τη συνεργασία τους μέσω επίσημης ανακοίνωσης

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το κανάλι να εκδίδει ανακοίνωση καλωσορίζοντάς την στο δυναμικό του.
  • Ο ΑΝΤ1 «καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους».
  • «Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές» αναφέρει η ανακοίνωση.

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Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤΙ. Το κανάλι εξέδωσε ανακοίνωση για το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας τους και την καλωσορίζει στο δυναμικό του.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης».

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Και καταλήγει: «Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

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