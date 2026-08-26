Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤΙ. Το κανάλι εξέδωσε ανακοίνωση για το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας τους και την καλωσορίζει στο δυναμικό του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης».

Και καταλήγει: «Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».