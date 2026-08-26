Τραγωδία στη Μαλεσίνα: Νεκρή ανασύρθηκε 73χρονη από τη θάλασσα στην παραλία Λεκούνας – Πριν από μερικά χρόνια είχε πεθάνει και η κόρη της

Τραγωδία στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας. Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα στην παραλία της Λεκούνας μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8/26).

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της, όταν εκείνος διαπίστωσε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και ότι δεν είχε τις αισθήσεις της.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην παραλία. Με τη βοήθεια άλλων λουόμενων, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της

Το ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των διασωστών, η γυναίκα δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό της.

Η εκλιπούσα ήταν μόνιμη κάτοικος Μαλεσίνας, και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Την προανάκριση για το συμβάν και τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ενώ αναμένεται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Είχε χάσει και την κόρη της πριν από μερικά χρόνια

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η 73χρονη πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει και την κόρη της που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.