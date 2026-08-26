Εμφανίστηκαν αλεπούδες στο ΟΑΚΑ – Οδηγίες προς αθλητές και επισκέπτες

Αλεπούδες στο ΟΑΚΑ; Η είδηση δεν είναι τρολ αλλά πέρα για πέρα αληθής. Μάλιστα η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών προχώρησε σε ενημέρωση και συστάσεις προς το κοινό μετά την καταγραφή των «πονηρών» ζώων στον περιβάλλοντα χώρο του αθλητικού συγκροτήματος.

Με στόχο την ασφαλή και αρμονική συνύπαρξη της άγριας ζωής με τους αθλητές, τους αθλούμενους και τους επισκέπτες, το ΟΑΚΑ απευθύνθηκε ήδη στις αρμόδιες αρχές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τη λήψη επιστημονικής καθοδήγησης.

Κανόνες συμπεριφοράς για το κοινό

Για τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των ζώων όσο και των χρηστών των εγκαταστάσεων, η διοίκηση υπογραμμίζει τους εξής βασικούς κανόνες:

Αποφυγή προσέγγισης – Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας και παρατηρούμε τα ζώα χωρίς να τα ενοχλούμε.

Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας και παρατηρούμε τα ζώα χωρίς να τα ενοχλούμε. Απαγόρευση ταΐσματος – Δεν παρέχουμε τροφή, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η φυσική συμπεριφορά της άγριας ζωής.

Δεν παρέχουμε τροφή, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η φυσική συμπεριφορά της άγριας ζωής. Σεβασμός στο περιβάλλον – Αντιμετωπίζουμε την παρουσία της φύσης στον αστικό ιστό με υπευθυνότητα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί κοινή ευθύνη, ενώ οι ενέργειες της διοίκησης αποσκοπούν στη διατήρηση της ασφάλειας εντός των χώρων του συγκροτήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».