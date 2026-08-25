«Ράβε-ξήλωνε» και πάλι στη Χαλκιδική: Μάζεψαν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στις Καλύβες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες και άλλες παράνομες κατασκευές πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Πολυγύρου, σήμερα Τρίτη (25/8) στην παραλία Καλύβες, στη Χαλκιδική.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκε σημαντικός αριθμός ομπρελών και λοιπών κατασκευών, όπως ξαπλώστρες, τραπέζια και καρέκλες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα στον κοινόχρηστο χώρο.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ομπρέλα είχε πακτωθεί στο έδαφος με σίδερο, ενώ άλλη είχε στερεωθεί με τσιμέντο. Η απομάκρυνσή τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη ακόμη και για τα συνεργεία του δήμου.

Η σημερινή παρέμβαση είχε ως στόχο την αποκατάσταση και απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου της παραλίας, ώστε να παραμένει ελεύθερος και προσβάσιμος στους πολίτες.