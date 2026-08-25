Άλλοι φεύγουν και άλλοι επιστρέφουν «στο μαντρί»: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

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Άλλοι φεύγουν και άλλοι επιστρέφουν «στο μαντρί». Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που επικρατεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αρκετοί ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους στον Πειραία, ενώ άλλοι μόλις τώρα ξεκινούν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.

Περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν

Χθες Δευτέρα (24/8) από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ στις πύλες εισόδου της Αττικής έφτασαν 50.707 άτομα.

22 πλοία αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.

με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία.

Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις.

Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις οι Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν ακόμη και μια σύντομη απόδραση προς τα νησιά, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του.

Οι Κυκλάδες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. Η μοναδική φυσική ομορφιά τους και η μεγάλη ποικιλία επιλογών για διακοπές εξακολουθούν να τις κρατούν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.

Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο σύντομη απόδραση, καθώς η πρόσβαση από την Αττική είναι εύκολη και γρήγορη.

Συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος

Μπορεί η επιστροφή των εκδρομέων να έχει πλέον ενταθεί, ωστόσο η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια δείχνει ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.

Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, με τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και την επιβατική κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, επομένως, βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής με σημαντική κίνηση, καθώς οι επιστροφές έχουν αυξηθεί, αλλά οι αναχωρήσεις προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς συνεχίζονται.