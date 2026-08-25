Μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ για 53χρονο ομογενή: Πήγε για εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία και έπεσε σε κώμα – Το θρίλερ με την αεροδιακομιδή από την Αττάλεια

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ένας 53χρονος ομογενής, ο οποίος βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, έπειτα από επέμβαση για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Ο Αλέξανδρος, που κατοικεί μόνιμα στον Καναδά, ταξίδεψε στη γειτονική χώρα μαζί με τη σύζυγό του, όμως η επέμβαση που είχε προγραμματιστεί ως μια διαδικασία ρουτίνας, εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Η σύζυγός του, Μαρία Ζιάκα, περιγράφει τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν, από τη στιγμή που ο 53χρονος δεν ξύπνησε μετά την ολική αναισθησία, μέχρι τη νοσηλεία του στην Τουρκία και την τελική αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα. «Δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες. Αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε», τόνισε.

«Δεν ξύπνησε ξανά» μετά την επέμβαση

Ο πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του στη γειτονική χώρα στις 20 Ιουλίου. Η επέμβαση αφορούσε στην τοποθέτηση συνολικά 12 εμφυτευμάτων, έξι στην πάνω και έξι στην κάτω γνάθο. Όπως περιγράφει η σύζυγός του, από εκείνο το σημείο και μετά η κατάσταση, άλλαξε δραματικά.

«Από εκεί και μετά αυτός ο άνθρωπος δεν ξύπνησε ξανά...», ανέφερε στο MEGA.

«Ήταν να κάνει την επέμβαση με μέθη και τοπική αναισθησία. Το δοκίμασαν αυτό την πρώτη ημέρα που είχε το ραντεβού του. Μου είπαν οι γιατροί ότι δεν συνεργάζεται σωστά και θα γίνει ολική αναισθησία. Μας είπαν να έρθουμε αύριο στις πέντε για το ραντεβού, για να μπει σε ολική αναισθησία να γίνει η επέμβαση, από την οποία δεν ξύπνησε ποτέ», δηλώνει η κυρία Ζιάκα.

Η επέμβαση, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η σύζυγος, διήρκεσε περισσότερο από τον αρχικό προγραμματισμό. Λίγες ώρες αργότερα, ο 53χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του να προσπαθεί να καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Αρχικά μου είχαν πει ότι η επέμβαση διαρκεί τρεις ώρες και κράτησε πέντε. Ήταν διώροφη μεγάλη κλινική και μας είπαν ότι λειτουργούν με προδιαγραφές νοσοκομείου. Εκείνο το βράδυ θυμάμαι το ασθενοφόρο να έρχεται, ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και τον σύζυγό μου να φεύγει ήδη διασωληνωμένος από την κλινική και να φτάνει στο νοσοκομείο», αναφέρει η σύζυγος του ομογενή.

«Θρόμβοι» και «αιμορραγία στον εγκέφαλο»

Ο 53χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Anatolia Lara στην Αττάλεια, σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση, με σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια έπειτα από χειρουργική επέμβαση και ανακοπή. Για τις πρώτες ημέρες, σύμφωνα με τη σύζυγό του, οι γιατροί προσπαθούσαν να εντοπίσουν την αιτία της κατάστασής του.

«Από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το μόνο που θυμάμαι είναι να φωνάζω αν είναι ζωντανός και να κλαίω. Δεν έχω και πολλές μνήμες, ήμουν σαν χαμένη. Για τις επόμενες δύο ημέρες μου έλεγαν «δεν βρίσκουμε τι έχει γίνει», δηλώνει.

Δύο ημέρες αργότερα, όπως υποστηρίζει η ίδια, ενημερώθηκε ότι είχαν εντοπιστεί δύο θρόμβοι. Λίγες ημέρες μετά, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς παρουσιάστηκε αιμορραγία στον εγκέφαλο.

«Έπειτα από δύο ημέρες μου είπαν ότι βρήκαν πως υπάρχουν δύο θρόμβοι. Προσπαθούσαν να μου πουν ότι προφανώς ήταν κάτι από πριν και ευτυχώς που έγινε στα χέρια των γιατρών γιατί θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Μετά από πέντε ημέρες ξεκίνησε η αιμορραγία στον εγκέφαλο. Εκεί άρχισα να νιώθω ότι είμαι τελείως μόνη μου, ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν», αναφέρει.

Έναν μήνα μετά την επέμβαση, η οικογένεια εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το τι προκάλεσε την κρίσιμη επιπλοκή. Η σύζυγος του 53χρονου, εκτιμά ότι το πρόβλημα ενδέχεται να συνδέεται με τη διαδικασία της αναισθησίας και της αφύπνισης, χωρίς ωστόσο, όπως λέει, να έχει λάβει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη απάντηση.

«Δεν έχω πάρει μια συγκεκριμένη απάντηση. Προφανώς το πρόβλημα υπήρξε στην αναισθησία και στο ξύπνημα».

Το θρίλερ με την αεροδιακομιδή από την Αττάλεια

Την ώρα που η κατάσταση του 53χρονου παρέμενε κρίσιμη, η οικογένειά του προσπαθούσε να εξασφαλίσει τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα. Για την αεροδιακομιδή είχε κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του ΕΚΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η σύζυγός του και μετέδωσε το MEGA, η αρχική προσπάθεια δεν προχώρησε.

«Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τον Γολγοθά που είχαμε με την υγεία του συζύγου μου, προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να γυρίσουμε. Σε ελληνικό νοσοκομείο που έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Εκεί που όλα κανονίστηκαν από τους ανθρώπους της Πολεμικής Αεροπορίας, το συντονιστικό του ΕΚΑΒ και μας είπαν πως το αεροπλάνο θα προσγειωνόταν αύριο, μετά από δύο ώρες μας τηλεφώνησαν από το προξενείο και μας είπαν ότι ακυρώνεται γιατί η Τουρκία έθεσε βέτο ότι δεν θα προσγειωθεί κανένα πολεμικό αεροσκάφος ακόμη και αν είναι ασθενοφόρο και για λόγους υγείας», σημειώνει η κυρία Ζιάκα.

Τελικά, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Υγείας και με τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, ο επαναπατρισμός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η αεροδιακομιδή από την Αττάλεια προς την Ελλάδα έγινε με πολιτικό αεροσκάφος, ώστε ο βαριά πάσχων ασθενής, να μεταφερθεί με ασφάλεια και να συνεχίσει τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ανάρτηση σχετικά με την ακύρωση πτήσης αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας που είχε κανονιστεί να παραλάβει τον ασθενή από την Τουρκία, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το βράδυ της Δευτέρας.

Το αεροσκάφος για το οποίο δεν δόθηκα άδεια, είναι το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επειδή πετάει με ευθύνη της ΠΑ οι Τούρκοι το θεώρησαν Πολεμικό Αεροσκάφος και δεν δέχθηκαν την προσγείωση του εκεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να είστε προσεκτικοί https://t.co/dqpxdzNBFF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2026



«Ευχαριστώ όσους μεσολάβησαν. Ήμασταν με την αδερφή του σαν χαμένες. Πραγματικά μεσολάβησε ο κ. Γεωργιάδης για να βρεθεί τρόπος να γυρίσουμε πίσω, το πολιτικό αεροσκάφος. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν, από την Πολεμική Αεροπορία, το ΕΚΑΒ, το ΚΑΤ. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να έρθουμε νωρίτερα, λόγω της απαγόρευσης της Τουρκίας δεν τα καταφέραμε και παρ’ όλα αυτά μας κράτησαν τη ΜΕΘ», σημειώνει η κυρία Ζιάκα.

Πώς έφτασαν στην κλινική της Τουρκίας

Η επιλογή της Τουρκίας, σύμφωνα με τη σύζυγο του 53χρονου, έγινε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και σύγκριση του κόστους και των υπηρεσιών σε Καναδά, Ελλάδα και Τουρκία. Η οικογένεια αναζητούσε μια οικονομικά προσιτή λύση για την αποκατάσταση των δοντιών του 53χρονου και, όπως λέει, είχε εξετάσει αρκετές κλινικές πριν καταλήξει στη συγκεκριμένη.

«Στην Τουρκία φτάσαμε μετά από έρευνα που κάναμε με τον σύζυγό μου, σε Καναδά και Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ακριβά στον Καναδά, απλησίαστες τιμές. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω έρευνα, ήταν αρκετά εκτεταμένη. Επισκεφτήκαμε κλινικές στον Καναδά, ρωτούσα μέχρι και από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα εμφυτεύματα.

«Σύγκρινα με την Τουρκία, όλα φαίνονταν πως ήταν τα ίδια, υπήρχε μεγάλη διαφάνεια. Η κλινική ήταν… επιχορηγήσεις από το κράτος, διπλώματα», περιέγραψε.