Δημήτρης Κουρμπέλης – Νικόλ Μαυρίδη: Στα δίχτυα του έρωτα

Ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Κουρμπέλης και η γυμνάστρια Νικόλ Μαυρίδη έκαναν τις πρώτες διακοπές τους στη Σχοινούσα ως ζευγάρι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Γκολ» στην καρδιά του Δημήτρη Κουρμπέλη έχει βάλει η Νικόλ Μαυρίδη. Ο ένας εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και η καλλονή που είχε αναδειχθεί νικήτρια του «Dancing With the Stars 6» είναι εδώ και λίγο καιρό ζευγάρι και πρόσφατα έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση σε γάμο, όπου ο ποδοσφαιριστής ήταν κουμπάρος.

Ο Δ. Κουρμπέλης, ο οποίος έχει διατελέσει και αρχηγός του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, επέστρεψε στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε και πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα της ΠΑΕ ASTERAS AKTOR. Εκτός από την αγάπη που ζει εντός γηπέδων, φαίνεται ότι απολαμβάνει μια υπέροχη σχέση και στην προσωπική ζωή του. Η μεταγραφή του στους Αρκάδες ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, όταν έμεινε ελεύθερος από την αραβική Αλ Καλίτζ. Ο 32χρονος ακολούθησε την ομάδα στην προετοιμασία που έκανε στην Ολλανδία και επιστρέφοντας, στις αρχές του Αυγούστου, χαλάρωσε σε μια ρομαντική απόδραση με τη σύντροφό του στη Σχοινούσα. Οι δυο τους ηρέμησαν και ανανεώθηκαν στο κυκλαδίτικο νησί, με βουτιές στα καταγάλανα νερά, βόλτες με σκάφος και τρυφερές στιγμές μόνο για δύο.

Η Νικόλ δεν έλειψε από το πλευρό του και όταν ο Δημήτρης έγινε κουμπάρος στον γάμο στενού φίλου του. Οι δυο τους έφτασαν στο προαύλιο της εκκλησίας πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ οι καλεσμένοι δεν σταμάτησαν να τους εύχονται και «στα δικά σας».

Όσοι γνωρίζουν τον ποδοσφαιριστή μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, χαμηλών τόνων, που προσπαθεί πάντα να προστατεύει την προσωπική του ζωή από την έντονη δημοσιότητα. Η 29χρονη καλλονή, με καταγωγή από τον Πόντο, ζει μόνιμα με την οικογένειά της στην Αθήνα. Εχει κάνει σπουδές στον χορό και στη γυμναστική, εργάζεται ως pilates instructor, ενώ έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι χορού, όπου μαζί με τον Βαγγέλη Κακουριώτη κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση. Τα τελευταία χρόνια είναι συνέταιρος στο γυμναστήριο και κέντρο σωματικής ευεξίας @nous.fitness στη Γλυφάδα.