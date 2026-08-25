Κικίλιας από Πειραιά: «Τα νησιά μας είναι σημαντικό κομμάτι για την οικονομία της χώρας – Συγχαρητήρια στο Λιμενικό για τον επαγγελματισμό στις πυρκαγιές»

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες, τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες να επιδεικνύουν υπομονή και καλή διάθεση, αλλά και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής επιβίβασή τους στα πλοία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην αυξημένη παρουσία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στα λιμάνια της χώρας, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους, στην εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

«Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος είναι στο πεδίο, καθότι η κίνηση είναι πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συμπολίτες μας και τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες υπομονή και καλή διάθεση, που σίγουρα έχουν και θα έχουν οι λιμενικοί μας, που είναι από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε όλα τα λιμάνια της χώρας».

«Σημαντική η έγκαιρη άφιξη των επιβατών στα λιμάνια»

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τους επιβάτες να προγραμματίζουν εγκαίρως την άφιξή τους στα λιμάνια, επισημαίνοντας ότι το Λιμενικό, βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετεί τους πολίτες, αλλά και να εφαρμόζει τον νόμο.

«Να παρακαλέσω να φτάνουμε εγκαίρως στα λιμάνια προκειμένου να μπορούμε να επιβιβαζόμαστε με το σωστό τρόπο στα πλοία. Να πω ότι εδώ το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο, βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον, τον νόμο».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ναυτιλίας συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον επαγγελματισμό και την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και στον απεγκλωβισμό πολιτών.

«Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα για τον επαγγελματισμό τους»

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτούργησαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξάλλου στις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοΐα ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, σημειώνοντας τη σημασία της ακτοπλοΐας, των νησιών και του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και τα έσοδα της χώρας.

«Προασπίζουμε και στηρίζουμε τα ελληνικά νησιά»

«Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας. Τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοΐα, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.

Άρα το προασπίζουμε, το στηρίζουμε και κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε, γιατί αυτό επιστρέφει χρήματα στους, στην ελληνική οικογένεια, στους επαγγελματίες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, στον τουρισμό, άρα και στην οικονομία, άρα και στο κράτος», δήλωσε ο υπουργός.