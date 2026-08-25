Βόλος: 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού – Στον ανακριτή αύριο ο 50χρονος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρή καταγγελία σε βάρος του εργοδότη της υπέβαλε στην Αστυνομία μια 30χρονη γυναίκα στον Βόλο, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να την βιάσει μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η κακουργηματική δίωξη – Στον ανακριτή αύριο (26/8) ο 50χρονος

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, από τους οποίους ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Τι καταγγέλλει η 30χρονη – Η βόλτα για ποτό

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 50χρονος και η 30χρονη είχαν βγει μαζί για ένα ποτό σε κατάστημα του Βόλου. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως φέρεται να ανέφερε η γυναίκα, υπήρξε μεταξύ τους ερωτική προσέγγιση, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε σεξουαλική επαφή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (23/8) έφυγαν από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του άνδρα. Σε σημείο του δρόμου ο 50χρονος φέρεται να σταμάτησε το όχημα και, σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ τους ξεκίνησαν ερωτικές περιπτύξεις.

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε όταν ο άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 30χρονη, την τράβηξε προς το μέρος του, επιχειρώντας να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι αντέδρασε, τον απώθησε και του δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να έχουν ερωτική επαφή. Σύμφωνα με την ίδια, ο 50χρονος τελικά σταμάτησε, την επέστρεψε στο σπίτι της και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα στοιχεία

Το πρωί της Δευτέρας (24/8) η 30χρονη μετέβη στην Αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του εργοδότη της.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης δόθηκε παραγγελία για την ιατροδικαστική εξέτασή της, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Αρνείται την κατηγορία ο 50χρονος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν μεταξύ τους έγιναν με τη συναίνεση της 30χρονης. Δηλώνει αθώος και αναμένεται να εκθέσει τη δική του εκδοχή ενώπιον του ανακριτή.