Βρετανία: Σάλος με ενημερωτικό φυλλάδιο που ενημερώνει τους μετανάστες για σεξουαλικά αδικήματα – «Σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

Διχάζει το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα σεξουαλικά αδικήματα, το οποίο απευθύνεται σε μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό θα λειτουργήσει ενημερωτικά. Η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει «άχρηστο» με τους Πράσινους να κάνουν λόγο για αναπαραγωγή των στερεοτύπων της Δεξιάς, ενώ οι ακροδεξιοί τάσσονται υπέρ των άμεσων απελάσεων. Για το ζήτημα η βρετανική εφημερίδα, Dail Mail έσπευσε να ζητήσει τη γνώμη της μητέρας της 17χρονης, η οποία υπέστη βιασμό από Αφγανό αιτούντα άσυλο, Παρμέτ Κουράνα, το 2021.

Τι γράφει το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατανόηση συμπεριφορών και προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οδηγός για αιτούντες άσυλο» συμβουλεύει τους αιτούντες άσυλο «να μην κάνουν ποτέ σεξουαλικά σχόλια σε κάποιον, ακόμα κι αν πιστεύουν ότι πρόκειται για κομπλιμέντο» ή «να μην σφυρίζουν ή κάνουν ήχους φιλιού προς κάποιον».

Επίσης, ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο ότι «δεν πρέπει ποτέ να ακολουθούν κάποιον ή να του εμποδίζουν το πέρασμα, ούτε να κάνουν αγενείς ή προσβλητικές χειρονομίες».

Στο ίδιο φυλλάδιο διευκρινίζεται ότι «είναι παράνομο να δημιουργεί σεξουαλικές σχέσεις με άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών». «Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ακόμη και αν το άτομο δώσει τη συγκατάθεσή του, παραμένει παράνομο», αναφέρεται στο φυλλάδιο. Επίσης, ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο ότι «είναι απαράδεκτο να αφήνουν ένα μωρό μόνο του ή να «χρησιμοποιούν βία για να πειθαρχήσουν ένα παιδί».

Τέλος, το φυλλάδιο επτά σελίδων, που διανέμεται στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής εκστρατείας, προειδοποιεί: «Αν κάνεις σεξ με κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός». «Ο βιασμός αποτελεί σοβαρό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», διευκρινίζεται στο ίδιο φυλλάδιο.

Να σημειωθεί ότι το έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται οι «κανόνες και οι προσδοκίες της διαβίωσης στη Βρετανία», δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, έπειτα από μια σειρά φρικτών βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων από αιτούντες άσυλο. Το ίδιο υλικό έχει αναπαραχθεί ως σειρά αφισών με εικονογραφήσεις σε στυλ κόμικ, πιθανώς για να αναρτηθούν σε ξενοδοχεία ασύλου και σε άλλους τύπους καταλυμάτων μεταναστών. Το φυλλάδιο αναμένεται να διατεθεί σε διάφορες ξένες γλώσσες.

Τι λέει ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ

«Ως κυβέρνηση, έχουμε μια πολύ σαφή αρχή: αν παραβιάσεις τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα απελαθείς από τη χώρα και αυτό το έχουμε δει σε σχέση με τη μετανάστευση, όπου οι απελάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε: «Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για να διασφαλίσω ότι οι αλλοδαποί παραβάτες που μπορούν να απομακρυνθούν από το σωφρονιστικό σύστημα θα απομακρύνονται από αυτό».

«Επομένως, αν ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση, καθίσταται απολύτως σαφές ποιος είναι ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου και ποιες είναι οι κοινωνικές νόρμες του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακολουθείται αυτή η προσέγγιση», υπογράμμισε ο Άντι Μπέρναμ.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ δήλωσε χθες ότι «ορισμένοι μετανάστες προέρχονταν από χώρες όπου η στάση απέναντι στις γυναίκες είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τη δυτική κοινωνία». «Πάρα πολλοί δεν καταφέρνουν να ενταχθούν, με αποτέλεσμα να επικρατούν, ειλικρινά, οπισθοδρομικά πρότυπα», προειδοποίησε ο Κρις Φιλπ.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε: «Αναμένουμε από όλους όσους έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να τηρούν τους νόμους μας». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι: «Εάν δεν το κάνουν, θα υποστούν τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης της αίτησης ασύλου τους και της απέλασης από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι αφίξεις μεταναστών σε αριθμούς

Πέρυσι καταγράφηκαν 41.472 αφίξεις με μικρά σκάφη – οι περισσότεροι από τους οποίους υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση ασύλου – και από αυτούς οι 34.201 ήταν άνδρες. Οι μεγαλύτερες εθνικότητες μεταξύ των μεταναστών που έφτασαν μέσω της Μάγχης πέρυσι ήταν οι Ερυθραίοι με λίγο πάνω από 7.600, οι Αφγανοί (4.800), οι Ιρανοί (4.400), οι Σουδανοί (4.400) και οι Σομαλοί (3.800).

Τι λέει η μητέρα της 17χρονης που έπεσε θύμα βιασμού

«Το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου προτρέπει τους αιτούντες άσυλο να μην διαπράττουν σεξουαλικά αδικήματα είναι άχρηστο», δηλώνει η μητέρα μιας έφηβης, η οποία έπεσε θύμα βιασμού από Αφγανό υπήκοο. Η μητέρα του θύματος, της οποίας το όνομα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί για νομικούς λόγους, δήλωσε ότι: «Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι ο βαθιά ριζωμένος σεξισμός και η κακοποιητική συμπεριφορά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την έκδοση του υπουργείου Εσωτερικών».

«Μπορείτε να εκδώσετε όλα τα φυλλάδια του κόσμου, αλλά δεν θα κάνουν την παραμικρή διαφορά», δήλωσε η μητέρα του θύματος. «Αυτό που είναι τρομακτικό είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εκδοθεί αυτό το φυλλάδιο», πρόσθεσε.

«Είναι σαφώς μια αναγνώριση του γεγονότος ότι υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις ανδρών που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως, κανένα φυλλάδιο που να εξηγεί τις πολιτισμικές προσδοκίες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα καταφέρει να αλλάξει μια τόσο βαθιά ριζωμένη νοοτροπία», είπε η μητέρα του θύματος.

Η ποινή για τον βιασμό

Να σημειωθεί ότι η 17χρονη κόρη της βιάστηκε από τον Αφγανό αιτούντα άσυλο, Παρμέτ Κουράνα το 2021. Το 2022 καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα ετών για βιασμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Πρόκειται να αποφυλακιστεί το επόμενο έτος, αφού εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του, και παραμένει ασαφές αν θα απελαθεί.

Πάντως, η μητέρα του θύματος δήλωσε ότι «τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράττονται από αιτούντες άσυλο τροφοδοτούν τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τη στέγαση μεταναστών που φτάνουν με μικρά σκάφη, καθώς και άλλων αιτούντων άσυλο, σε πρώην στρατιωτικές βάσεις». «Αυτό είναι που ανησυχεί όλους όταν μεγάλα πρώην στρατόπεδα κοντά στα σπίτια τους μετατρέπονται σε καταλύματα για αιτούντες άσυλο», είπε η μητέρα του θύματος. «Υπάρχουν 1.500 άνδρες που τριγυρνούν χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν, οπότε είναι αναπόφευκτο να προκύψουν προβλήματα», υπογράμμισε η ίδια. «Το να τους δώσουμε ένα φυλλάδιο που τους λέει να σταματήσουν αυτό είναι απλώς ουτοπία», τόνισε η μητέρα του θύματος. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το φυλλάδιο «είναι άσκοπο και δεν θα λειτουργήσει».

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υπερασπίζεται το φυλλάδιο και δηλώνει ότι «είναι σωστό να καταστούν απολύτως σαφείς οι νόμοι και οι κοινωνικές νόρμες της Βρετανίας», απαντά η βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων, βαρόνη Τζόουνς. «Το φυλλάδιο «ενισχύει τα στερεότυπα της Δεξιάς», δήλωσε η βαρόνη Τζόουνς και κάλεσε την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ να ζητήσει «συγγνώμη».

Η βαρόνη Τζόουνς υπογράμμισε, μάλιστα, πως: «Πρόκειται για μια επικίνδυνη και περιττή κίνηση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενισχύει τα στερεότυπα της Δεξιάς και τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση σχετικά με τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, η οποία έχει οδηγήσει σε βίαιες διαμαρτυρίες έξω από χώρους φιλοξενίας μεταναστών, καθώς και σε επιθέσεις εναντίον των ίδιων των μεταναστών».

«Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το σοβαρό σφάλμα κρίσης και να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν μελλοντικές συνέπειες. Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση σχετικά με τη συναίνεση, αλλά πρέπει να είναι καθολική. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι υψηλότερη μεταξύ των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό», υπογράμμισε η βαρόνη Τζόουνς.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Ζία Γιουσούφ, χαρακτήρισε το φυλλάδιο ως «ένα από τα πιο παράλογα πράγματα που έχω δει ποτέ».