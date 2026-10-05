Πάτρα: Αναφορές για διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, ύστερα από αναφορές για διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους, σύμφωνα με το tempo24.

Παράλληλα, η Aστυνομία, έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.