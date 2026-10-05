Πάτρα: Αναφορές για διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, ύστερα από αναφορές για διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους, σύμφωνα με το tempo24.
Παράλληλα, η Aστυνομία, έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.