Κακοκαιρία στα Χανιά: Πνίγηκαν ζώα στον Ομαλό, μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη έγιναν αιγοπρόβατα στον Ομαλό, τα οποία βρέθηκαν νεκρά. Τα ζώα δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τα έντονα – σχεδόν πρωτοφανή – φαινόμενα που χτύπησαν το νησί και πιθανά πνίγηκαν από τον όγκο νερού που συγκεντρώθηκε.
Επιπλέον, καταστράφηκαν και καλλιέργειες πατάτας καθώς η έκταση στην οποία ήταν φυτεμένες μετατράπηκε σε λίμνη.
Από τα ορμητικά νερά δεν γλίτωσε ούτε ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί από τον Ομαλό στο καταφύγιο του Καλλέργη, στον οποίο έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το flashnews.
Προσοχή, κάποιες εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές.