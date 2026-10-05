Κακοκαιρία στα Χανιά: Πνίγηκαν ζώα στον Ομαλό, μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη προκάλεσε τον θάνατο αιγοπροβάτων στον Ομαλό, τα οποία βρέθηκαν νεκρά πιθανά πνιγμένα από τον όγκο νερού. Παράλληλα, καταστράφηκαν καλλιέργειες πατάτας και υπέστη ζημιές ο αγροτικός δρόμος προς το καταφύγιο του Καλλέργη, με εργασίες αποκατάστασης να έχουν ξεκινήσει

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη έγιναν αιγοπρόβατα στον Ομαλό, τα οποία βρέθηκαν νεκρά. Τα ζώα δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τα έντονα φαινόμενα.
  • Επιπλέον, καταστράφηκαν και καλλιέργειες πατάτες καθώς η έκταση στην οποία ήταν φυτεμένες μετατράπηκε σε λίμνη.
  • Από τα ορμητικά νερά δε γλίτωσε ούτε ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί από τον Ομαλό στο καταφύγιο του Καλλέργη, στον οποίο έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη έγιναν αιγοπρόβατα στον Ομαλό, τα οποία βρέθηκαν νεκρά. Τα ζώα δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τα έντονα – σχεδόν πρωτοφανή – φαινόμενα που χτύπησαν το νησί και πιθανά πνίγηκαν από τον όγκο νερού που συγκεντρώθηκε.

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Επιπλέον, καταστράφηκαν και καλλιέργειες πατάτας καθώς η έκταση στην οποία ήταν φυτεμένες μετατράπηκε σε λίμνη.

Από τα ορμητικά νερά δεν γλίτωσε ούτε ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί από τον Ομαλό στο καταφύγιο του Καλλέργη, στον οποίο έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το flashnews.

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Προσοχή, κάποιες εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές.

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