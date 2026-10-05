Ψεύτικα πτυχία: «Στο στόχαστρο η αναγνώριση της γλωσσομάθειας» λέει το ΑΣΕΠ – Καθησυχαστικός ο ΔΟΑΤΑΠ, αυστηρότερους ελέγχους ζητούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και άλλων τίτλων σπουδών που χρησιμοποιούνται σε προσλήψεις και υπηρεσιακές εξελίξεις στο Δημόσιο έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για διαδικτυακές πλατφόρμες ή «ινστιτούτα» που υπόσχονται την απόκτηση πτυχίων σε λίγες μόλις ημέρες, έναντι αμοιβής και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς καν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάποιες διαφημίσεις υπόσχονται πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών -το γνωστό στην Ελλάδα ως Proficiency- σε μόλις 3 ημέρες. Μάλιστα σε άλλες διαφημίσεις γίνεται λόγος για επιτυχία 99% στις εξετάσεις. «Όποιος ξέρει από Proficiency, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία πάνω από 50%» δήλωσε στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάννου.

«Πιστοποίηση αγγλικών σε 3 μόνο ημέρες για ΑΣΕΠ με εξ αποστάσεως εξέταση. Στα χέρια σας εύκολα και χωρίς διάβασμα» αναφέρει άλλη διαφήμιση.

Οι τρεις «πυλώνες» της αγοράς πλαστών τίτλων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, περιέγραψε στο ΕΡΤNEWS RADIO, ένα σύστημα που, όπως υποστήριξε, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Οι τρεις «πυλώνες» είναι οι εξής:

ηλεκτρονικές πλατφόρμες που αναλαμβάνουν πτυχιακές και διδακτορικές εργασίες

εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά και διδακτορικά από πανεπιστήμια του εξωτερικού και

πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, οι τιμές για τις εργασίες ξεκινούν από περίπου 100-150 ευρώ και μπορούν να φτάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για διδακτορικές διατριβές, ενώ για μεταπτυχιακά και διδακτορικά αναφέρθηκε σε ποσά 3.000 έως 6.000 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν φορείς με διαδικασίες εξετάσεων που δεν διασφαλίζουν την αξιοπιστία της πιστοποίησης.

ΔΟΑΤΑΠ: «Δεν υπάρχει παραθυράκι για να ξεγελάσει κανείς το ελληνικό δημόσιο»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και καθηγητής Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ορέστης Καλογήρου υπογράμμισε ότι «ο ΔΟΑΤΑΠ εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για την αναγνώριση τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Βασική προϋπόθεση είναι το πανεπιστήμιο που απονέμει τον τίτλο να είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο επίσημο φορέα της χώρας όπου εδρεύει».

Όπως ανέφερε, συγκεκριμένοι τίτλοι που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα ελέγχθηκαν και δεν αναγνωρίστηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα σχετικά προγράμματα δεν ήταν πιστοποιημένα στη χώρα προέλευσής τους. Ο κ. Καλογήρου τόνισε ουσιαστικά ότι από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει «παραθυράκι» για την αναγνώριση μη πιστοποιημένων τίτλων.

«Tα συγκεκριμένα πτυχία που έχουν ακουστεί στην δημοσιότητα, ο ΔΟΑΤΑΠ έχει διαπιστώσει με πολύ αυστηρή διαδικασία ότι δεν είναι πιστοποιημένα για την ποιότητά τους στην ξένη χώρα και δεν τα αναγνωρίζει. Άρα, από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει παραθυράκι για να ξεγελάσει κανείς το ελληνικό δημόσιο» επεσήμανε.

«Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι κατά αυτών των πρακτικών»

Ο Γιώργος Ζηκόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών έκανε λόγο για διαφημίσεις στο διαδίκτυο που υπόσχονται πιστοποιήσεις υψηλού επιπέδου μέσα σε δύο-τρεις ημέρες ή λίγους μήνες, κάτι που χαρακτήρισε πρακτικά αδύνατο.

Όπως σημείωσε, οι συγκεκριμένες πρακτικές είναι παράνομες και δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ενώ εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην πρόσληψη στο Δημόσιο ανθρώπων που διαθέτουν τον απαιτούμενο τίτλο χωρίς να έχουν την αντίστοιχη πραγματική γνώση της γλώσσας. Παράλληλα, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στους φορείς που εκδίδουν τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις.

«Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι κατά αυτών των πρακτικών, πρώτον διότι ενέχουν παρανομία και δεύτερον, τι θα μεγαλώσουμε; Ημιμαθή παιδιά; Ή ακόμα και αυτοί που θα προσληφθούν στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να γράφουν και να μιλάνε σχεδόν τίποτα; Αυτά είναι εντελώς παράνομες πρακτικές και δεν έχουν καμία σχέση με τα κέντρα ξένων γλωσσών. Εμείς έχουμε κάνει εισηγήσεις εδώ και πολύ καιρό στα αρμόδια υπουργεία να ελεγχθούν οι πλατφόρμες, να ελεγχθεί το διαδίκτυο, ποιοι είναι αυτοί που διδάσκουν; Έχουν άδειες; (…)» τόνισε ο κ. Ζηκόπουλος.

ΑΣΕΠ: Στο στόχαστρο η αναγνώριση της γλωσσομάθειας

Τέλος, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι ο θεσμός διαπιστώνει πρόβλημα κυρίως από τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες υπόσχονται γρήγορη απόκτηση πιστοποιητικών και μεταπτυχιακών τίτλων. Επισήμανε ως ζήτημα προς επανεξέταση το νομοθετικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει την εξ αποστάσεως φοίτηση σε ξένο πανεπιστήμιο ως τεκμήριο άριστης γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας. Παράλληλα, πρότεινε την αξιοποίηση των κρατικών εξετάσεων γλωσσομάθειας και ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος σχεδιασμός, στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029 θα μπορούσε να ενταχθεί εξέταση σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ώστε η γνώση της ξένης γλώσσας να ελέγχεται στην πράξη.

«Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται Proficiency σε 2 με 4 μήνες. Επίσης, αδιανόητο (…). Εμείς μπορούμε αν μας το πουν εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό το 2029, να εντάξουμε την εξέταση τριών ξένων γλωσσών αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Το ΑΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ για διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, πόσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή» ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.