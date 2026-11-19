Στις 3 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Πάτρας, κατηγορούμενη για τη δολοφονία των δύο βρεφών της, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, κατέθεσε η μητέρα της 26χρονης κατηγορούμενης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ζητεί την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των τριών παιδιών. Παράλληλα μίλησε, τόσο για τα παιδικά και εφηβικά χρόνια της κατηγορούμενης, όσο και για τις οικογενειακές τους σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «το εξαιρετικό σε αυτή την δίκη είναι να φωτιστούν οι πλευρές που οδήγησαν στον χαμό τριών αθώων ψυχών» και συνέχισε: «Σήμερα ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή από πότε η Ειρήνη Μουρτζούκου παρουσίασε προβλήματα υγείας, το γεγονός ότι στην ηλικία των 8 και 10 ετών, έχοντας σοβαρότατα προβλήματα υγείας δεν έτυχε ιατρικής φροντίδας από την μητέρα της, αλλά αντίθετα διέκοψε τις θεραπείες της. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που μπορεί να οδηγήσει. Επίσης, ξεκαθαρίστηκαν πράγματα για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, καθώς και για τα σύνδρομα και τις ψυχικές ασθένειες τις οποίες έχει».

«Δεν αποδείχτηκε η άθλια και κακοποιητική παιδική ηλικία»

Η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Σοφία Πολυζωγοπούλου, τόνισε σε δηλώσεις της ότι «αυτό που θεωρώ ότι προέκυψε από την κατάθεση της Πόπης Αναγνωστοπούλου είναι ότι όσα έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα η κατηγορουμένη είναι απλά υπερασπιστικά πυροτεχνήματα» και πρόσθεσε: «Δεν αποδείχτηκε η άθλια και κακοποιητική παιδική ηλικία που ισχυρίζεται με το απολογητικό της υπόμνημα».

Ακόμη ανέφερε ότι «όπως κατέθεσε η εντολέας μου και μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, ελέγχθηκε πάρα πολλές φορές και από την κοινωνική υπηρεσία και από την εισαγγελία ανηλίκων και ποτέ δεν προέκυψε ότι αυτό το παιδί ήταν παραμελημένο και κακοποιημένο».