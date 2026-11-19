Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για περίπου δύο μήνες θα στερηθεί ο Ολυμπιακός τις υπηρεσίες του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Κολομβιανός μέσος έδειξαν πρόβλημα ανάλογο με εκείνο του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.

Η απουσία του Πουέρτα περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Έσε βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, ενώ σήμερα τέθηκε νοκ άουτ και ο Τσικίνιο.

Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Πουέρτα

Ο Κολομβιανός μέσος αναμένεται να απουσιάσει από δέκα αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» σε Super League, Europa League και Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)

Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League) 26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)

Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League) 29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)

Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League) 02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κυπέλλου Ελλάδας)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κυπέλλου Ελλάδας) 05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League) 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League) 13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League) 20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League) 09/01: Καλαμάτα – Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Super League)

Καλαμάτα – Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Super League) 16-17/01: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (17η αγωνιστική Super League)

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Πουέρτα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Europa League.