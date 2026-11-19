Για περίπου δύο μήνες θα στερηθεί ο Ολυμπιακός τις υπηρεσίες του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Κολομβιανός μέσος έδειξαν πρόβλημα ανάλογο με εκείνο του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.
Η απουσία του Πουέρτα περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Έσε βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, ενώ σήμερα τέθηκε νοκ άουτ και ο Τσικίνιο.
Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Πουέρτα
Ο Κολομβιανός μέσος αναμένεται να απουσιάσει από δέκα αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» σε Super League, Europa League και Κύπελλο Ελλάδας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)
- 26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)
- 29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)
- 02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κυπέλλου Ελλάδας)
- 05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)
- 13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)
- 20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)
- 09/01: Καλαμάτα – Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Super League)
- 16-17/01: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (17η αγωνιστική Super League)
Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Πουέρτα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Europa League.