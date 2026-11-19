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Παρέμβαση στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο πραγματοποίησε την Πέμπτη (19/11) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους Ευρωπαίους ηγέτες από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One και φέρεται να εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη χορήγηση επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, το οποίο δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Welt, ο Τραμπ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την τριμερή συνάντηση που είχε νωρίτερα στη Σενζέν της Κίνας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, φέρεται να αμφισβήτησε την ανάγκη συνέχισης της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου.

Πληροφορίες για «ξέσπασμα» κατά της ευρωπαϊκής βοήθειας

Δύο συμμετέχοντες στη σύνοδο περιέγραψαν στο Politico την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου ως «ξέσπασμα», κατά το οποίο επέκρινε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών υποστηρικτών της Ουκρανίας να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της χώρας.

Ωστόσο, τρίτη πηγή, η οποία είχε γνώση της συνομιλίας, παρουσίασε τις δηλώσεις του σε ηπιότερο τόνο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ο Τραμπ επισήμανε κυρίως ότι οι χώρες που χρηματοδοτούν την Ουκρανία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά εάν ο πόλεμος τερματιζόταν και δεν χρειαζόταν πλέον να συνεχίσουν τη βοήθεια.

«Ο Πούτιν θέλει ειρήνη»

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για όσα είπε ο Τραμπ σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων.

Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι, για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αντί στη διάθεση πρόσθετων χρημάτων προς την Ουκρανία.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις μεταφέρονται από πηγές που είχαν γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας και δεν αποτελούν επίσημη απομαγνητοφώνηση της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου.

Η τηλεφωνική παρέμβαση μέσω Κούσνερ

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ κάλεσε στο τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος βρισκόταν στο Βερολίνο για τη σύνοδο.

Στη γερμανική πρωτεύουσα συμμετείχε επίσης ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, μαζί με τον Κούσνερ, εμπλέκεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε υποδεχθεί νωρίτερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, στο πλαίσιο της συνάντησης με τη συμμετοχή 26 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τέσσερις ηπείρους.

Η σύνοδος του Βερολίνου μετά την τριμερή στην Κίνα

Η συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Σι στη Σενζέν της Κίνας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά και τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Η τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και τις προοπτικές διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου.

Μέχρι τη δημοσίευση των συγκεκριμένων πληροφοριών, δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο για το ακριβές περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας.